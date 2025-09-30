Francisco Monteiro e Bárbara Parada derretem fãs com novas declarações de amor

O amor está no ar e não passa despercebido aos fãs. Francisco Monteiro e Bárbara Parada voltaram a partilhar momentos ternurentos nas redes sociais, deixando claro que vivem uma fase de grande cumplicidade e paixão.
Após o regresso das férias na Jamaica, a nortenha publicou um vídeo no qual surge a desfrutar do mar ao lado do companheiro. A legenda escolhida não deixou dúvidas sobre a intensidade do sentimento: “19:00 horas na Jamaica contigo. Podemos voltar? Tão bom”, escreveu, acrescentando ainda um emoji em forma de coração.
Do outro lado, a resposta não tardou. Carinhosamente tratado por “Zaza” pelos fãs, o vencedor do “Big Brother 2023”, da TVI, declarou-se publicamente: “Amo a minha Kika”, comentou Francisco Monteiro.
A troca de mensagens românticas rapidamente conquistou centenas de reações e multiplicou elogios dos seguidores, que se mostraram encantados com a felicidade do casal.
Francisco Monteiro tem sido presença recorrente no comentário do Secret Story 9.
No Extra do dia 27 de setembro, assistimos a imagens fortes de Liliana em lágrimas por esta estar confusa em relação aos seus sentimentos pelo noivo Zé e por Fábio, de quem se tem vindo a aproximar. Nisto, Francisco Monteiro entrou em desacordo em direto com a comentadoraTeresa Silva. O motivo? As atitudes de Liliana, mas não só. Sandro também não escapou ao comentário.
