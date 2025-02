Francisco Monteiro e Bárbara Parada muito apaixonados: Todos os detalhes da escapadinha romântica do casal

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram a relação no ano passado e apesar de serem discretos estão mais apaixonados do que nunca. Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother mostraram as imagens da surpresa que Francisco preparou à amada, a propósito do Dia dos Namorados.

Num vídeo partilhado nas stories do Instagram, Bárbara Parada explicou que por conta do aniversário do irmão, não puderam celebrar o dia dos namorados no dia 14 de fevereiro, mas não quiseram deixar passar a data em branco.

Esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, Francisco surpreendeu Bárbara com uma escapadinha romântica de sonho. A ex-concorrente partilhou um outro vídeo do quarto do hotel decorado a preceito, num ambiente super romântico. Já Francisco, partilhou duas fotografias do momento especial.

Veja os vídeos de Bárbara em baixo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si para ver todas as imagens do momento de sonho do casal de ex-concorrentes, bem como outras de Francisco Monteiro e Bárbara Parada.

De recordar que Bárbara Parada e Francisco Monteiro aproximaram-se no Big Brother - Desafio Final, em 2024, mas foi já fora da casa, meses depois, que assumiram a relação, surpreendendo o público com o anúncio do pedido de namoro oficial.