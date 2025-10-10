Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão a pouco tempo de darem um passo importante na relação: Viverem juntos. A novidade foi partilhada pelo vencedor do Big Brother 2023, que satisfez a curiosidade dos fãs nas redes sociais.

Um internauta questionou: «Tu e a Bárbara pensam em morar juntos futuramente?».

Francisco Monteiro respondeu: «Sim. Está para breve», declarou acrescentando: «Assim posso ficar à espera dela (como em todas as ocasiões) mas agora mais juntinhos 😂».

Bárbara Parada 'deixa' Francisco Monteiro e parte para a Turquia

Bárbara Parada partiu esta segunda-feira, 6 de outubro, rumo à Turquia, deixando para trás o namorado, Francisco Monteiro, em Portugal. A ex-concorrente do Big Brother revelou que a viagem tem um propósito clínico, mas não relacionado consigo.

Nas redes sociais, Bárbara explicou que vai acompanhar um tratamento e prometeu mostrar tudo aos seguidores. «Vamos realizar um sonho», escreveu.

Francisco Monteiro, partilhou um story no seu instagram com a legenda «Até já amorzinho», e Bárbara ironizou ao responder «Vai viver a melhor semana da vida dele sem ter de dividir o tempo da playstation comingo»

A deslocação implica alguns dias de afastamento entre o casal, que continua a demonstrar grande cumplicidade e carinho, mesmo à distância.