Francisco Monteiro e Bárbara Parada vivem noite diferente com a presença de estrela internacional! Veja a prova

De boca aberta! As estrelas dos reality shows da TVI não tiveram medo de mostrar demais

Esta quinta-feira à noite, dia 27 de fevereiro, Francisco Monteiro e Bárbara Parada viveram uma noite muito especial no MEO Arena. O casal foi ver o espetáculo do comediante britânico Ricky Gervais.

O comentador do "Secret Story - Desafio Final" e a namorada, ex-concorrente do "Big Brother", recorreram às suas redes sociais para registar este momento.

Recorde-se que esta foi a segunda vez que o conceituado humorista britânico atuou em Portugal, depois de ter cá estado em 2023.

Eis as fotografias: