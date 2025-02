Francisco Monteiro fala abertamente sobre os obstáculos da relação com Bárbara Parada: «Não tem sido fácil lidar...»

Na emissão de hoje do programa «Bom Dia Alegria», transmitido pelo canal V+ TVI e conduzido por Merche Romero e Zé Lopes, Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, foi o convidado especial. Numa conversa franca e emotiva, o ex-concorrente abriu o coração sobre a sua relação com Bárbara Parada com quem mantém um namoro desde a sua participação no Big Brother - Desafio Final 2, em 2024.

O primeiro encontro com Bárbara Parada

Ainda durante a conversa, o ex-concorrente recordou a sua participação no Big Brother - Desafio Final 2, onde conheceu Bárbara Parada. Francisco Monteiro revelou que, na altura, os dois não se viam de forma romântica:

"Foi a primeira vez que estive com ela, nunca tinha estado com ela pessoalmente (...) aconteceram ali algumas coisas que têm a ver com o programa, mas nessa altura não olhávamos um para o outro de outra forma..."

Apesar desse início sem envolvimento sentimental, a relação entre ambos acabou por evoluir fora do programa, tornando-se num dos casais mais mediáticos saídos do universo Big Brother.

"Eu era insuportável, agora sou menos"

A relação com Bárbara Parada foi um dos temas centrais da entrevista. Merche Romero elogiou a maturidade e a inteligência emocional do casal, e Francisco Monteiro não hesitou em admitir que a namorada teve um papel essencial no seu crescimento pessoal:

"Eu vou ser muito sincero, eu era insuportável, agora sou menos! Ela tem-me ajudado muito mesmo. Nós nunca desistimos, apesar de tudo aquilo que tem acontecido, porque não tem sido fácil lidar comigo. Já foi muito mais difícil, mas acho que está a melhorar aos poucos, mas realmente é preciso muita vontade."

O ex-concorrente reconheceu que a relação passou por desafios, mas reforçou que ambos estão juntos porque existe um sentimento genuíno:

"Isso é uma certeza que nós temos, é que gostamos um do outro, se não já não estaríamos juntos, porque não tem sido fácil, até porque apanhou uma fase de aprendizagem minha..."

Veja todos os detalhes no vídeo, em baixo.

Um percurso de crescimento e aprendizagem

Francisco Monteiro, que conquistou o público com a sua personalidade forte e determinada no Big Brother 2023, continua a ser uma figura acarinhada pelos fãs. A sua participação no «Bom Dia Alegria» revelou um lado mais íntimo e reflexivo, mostrando um jovem que, apesar da exposição mediática, mantém os pés assentes na terra e valoriza os laços que construiu dentro e fora da casa mais vigiada do país.