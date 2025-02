Francisco Monteiro fala da «mulher» Bárbara Parada e Marta Cardoso reage: «Já tens mulher outra vez?». Saiba tudo

Francisco Monteiro falou de Bárbara Parada, referindo-se a ela como sua «mulher».

O ex-concorrente revelou que nunca deixou de estar comprometido com ela.

Francisco Monteiro, o grande vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador do Secret Story - Desafio Final, surpreendeu tudo e todos ao falar de Bárbara Parada, referindo-se à mesma como sua «mulher».Tudo aconteceu em direto no início do Extra desta terça-feira, dia 4 de fevereiro.

Francisco Monteiro revelou que partiu os dentes e Marta Cardoso quis saber como é que tal aconteceu e foi aí que o ex-concorrente deixou todos surpreendidos.

«Eu sempre quis ser pai antes dos 30 anos, mas a minha mulher não está muito para aí virada então pronto…», brincou Francisco. Marta Cardoso não escondeu o espanto e confrontou-o: «Afinal já tens mulher outra vez?» e o ex-concorrente respondeu: «Sim, nunca deixei de ter, é a Bárbara (Parada)».

Isto acontece após terem surgido alguns rumores de que Francisco Monteiro e Bárbara Parada poderiam já não namorar, uma vez que não têm surgido ou partilhado fotografias juntos.

Veja o momento em baixo: