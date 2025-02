Francisco Monteiro quebra o silêncio sobre as críticas: «Sou alvo de difamação diária (...)»

Revelações Inesperadas: Francisco Monteiro revela o lado negativo da fama: «A exposição pública é difícil de lidar.»

Francisco Monteiro revela o lado negativo da fama: «A exposição pública é difícil de lidar.» Críticas e fama: Ex-concorrente do "Big Brother 2023" fala sobre críticas e difamação nas redes sociais.

No programa Bom Dia Alegria, transmitido na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, Zé Lopes e Merche Romero receberam Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. Durante a entrevista, o comentador e ex-concorrente da TVI partilhou a sua experiência, recordando a sua trajetória no reality show e os desafios enfrentados desde que saiu da casa mais vigiada do país.

Apesar de ter conquistado o grande prémio e a admiração de muitos fãs, Francisco Monteiro confessou que a exposição pública não é fácil de lidar: «A parte boa é quando as pessoas te reconhecem pelo teu trabalho e pelo que fizeste dentro da casa, mas a outra parte, mais negativa, é a exposição que traz críticas e difamação gratuitas», revelou o ex-participante.

Francisco Monteiro destacou que a exposição constante nas redes sociais e nos media tem um impacto psicológico, especialmente quando se é alvo de críticas sem fundamento: «Às vezes, os comentários não têm sentido e são difíceis de lidar. Já aprendi a ignorar muitas coisas, mas é um processo que demora. Ao início, dói», confessou.

O ex-concorrente do «Big Brother» também falou sobre a pressão que sente para corresponder às expectativas do público e sobre o quanto a vida mudou após o programa: «Tornamo-nos mais vulneráveis, expostos e, por vezes, é difícil equilibrar tudo», acrescentou que, por mais que tente se manter tranquilo, não é fácil lidar com tudo o que vem com a fama.

Em relação ao seu futuro, Francisco Monteiro mostrou-se focado em novos projetos e disse estar a aproveitar o reconhecimento para construir uma carreira sólida. No entanto, sublinhou que a privacidade continua a ser algo importante para ele e que tenta manter um equilíbrio saudável entre a exposição e a vida pessoal.