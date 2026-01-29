Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro e Bárbara Parada separaram-se em dezembro passado, depois de viverem um romance com vários altos e baixos. Agora, o vencedor do Big Brother 2023 falou sobre o fim da relação, garantindo que a decisão foi tomada pela agora ex-namorada.
«Isso nunca escondi. O término veio da parte da Bárbara, sem dúvida alguma», começou por dizer Zaza, como é carinhosamente tratado, numa entrevista à revista TV 7 Dias.
Sem tabus, Francisco Monteiro afirmou que Bárbara Parada «é passado», apesar de, na altura da rutura, não ter concordado com a decisão tomada pela ex-companheira. «Vou ser-lhe sincero: se há assunto que não quero mais abordar na minha vida é a Bárbara. A Bárbara é passado, não é mais do que isso. Nem diria que é passado. A Bárbara é uma aprendizagem na minha vida. Foi a Bárbara que acabou e era uma coisa que, se tivesse de partir de mim, na altura, não iria acontecer, mas acho que, sem dúvida alguma, foi o melhor para os dois e só desejo que ela seja feliz», confessou.
«Se há coisa que não quero mais é ser associado à Bárbara e estar a falar da Bárbara. Está no passado e ficou no passado», reforçou.
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»
Francisco Monteiro e Marcia Soares estão mais próximos do que nunca e o improvável aconteceu esta manhã. Os dois ex-concorrentes do Secret Story mostraram-se juntos a jogar padel.
O vencedor do Big Brother 2023 já tinha deixado no ar quem seria a próxima aluna convidada e o nome mais pedido e falado chegou finalmente: Marcia Soares, de quem ele tem estado bastante próximo.
Nas stories do Instagram, Marcia Soares mostrou-se bem-disposta ao lado de Francisco Monteiro: «O mais improvável está a acontecer agora, neste preciso momento. Depois de dois anos e 28 dias cá estamos nós. Se ele não está feliz eu não sei», disse.
Depois foi a vez de Francisco mostrar Marcia muito casada do treino, com as picardias que tanto os caracterizam. No final, o treino terminou com um almoço a dois.