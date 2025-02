Francisco Monteiro revela segredos do namoro com Bárbara Parada. E é surpreendente

Francisco Monteiro revela sem hesitação quem é o primeiro a ceder nos momentos de tensão com Bárbara Parada!

Comentário inesperado: Francisco Monteiro conta um traço especial da namorada Bárbara Parada e admite como ela tem sido essencial no seu dia a dia!

A relação entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada está melhor do que nunca, mas quando surgem desentendimentos, quem dá o primeiro passo para a reconciliação? O vencedor do Big Brother 2023 respondeu sem hesitação no programa Bom Dia Alegria, do V+, esta quarta-feira, 12 de fevereiro.

Francisco Monteiro revela quem cede nos momentos de tensão

Durante a conversa com Zé Lopes, Francisco Monteiro garantiu que a relação com Bárbara Parada está sólida, apesar dos momentos de conflito normais em qualquer casal. O apresentador quis saber: «Quem é que dá o braço a torcer primeiro?»

«Sou eu, sou sempre eu», respondeu Zaza. Questionado sobre se Bárbara é orgulhosa, não hesitou: «Super. A Bárbara vai dizer que não, claro. Mas eu diria que sim, que sou sempre eu.»

O papel de Bárbara no equilíbrio de Francisco Monteiro

Zé Lopes também destacou a importância da namorada na vida do ex-concorrente do Big Brother, mencionando o impacto dela nos momentos mais desafiantes. Francisco Monteiro concordou e admitiu:

«Sim. Ela transmite-me um equilíbrio muito grande e tem-me ajudado muito ao longo deste caminho.»

Atualmente comentador do Secret Story – Desafio Final, Francisco Monteiro tem contado com o apoio de Bárbara Parada fora do jogo, fortalecendo ainda mais a relação entre os dois.