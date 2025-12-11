Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"

O adeus ao relacionamento entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada está agora confirmado e, apesar de ser um capítulo que se fecha, o vencedor do Big Brother 2023 já encontrou o rumo certo para seguir em frente. Conhecido por muitos como “Zaza”, Francisco Monteiro está a reencontrar o equilíbrio no trabalho e de regresso a uma das suas grandes paixões: o padel.

O ex-concorrente da TVI integra, agora, a equipa do Major Padel Club Douro, em Vila Nova de Gaia, onde volta às funções de treinador, uma atividade que exercia antes de entrar no reality show e que, ao que tudo indica, continua a ser um porto seguro na sua vida.

A novidade foi avançada na passada quarta-feira, 10 de dezembro, no programa “V+ Fama”, do V+ TVI. Durante a emissão, Adriano Silva Martins revelou que Francisco Monteiro se tem “refugiado no trabalho”, procurando assim focar-se no que lhe traz motivação e propósito após o término da relação.

Também Guilherme Castelo Branco valorizou esta escolha, lembrando que Zaza já estava “muito bem posicionado” enquanto treinador de padel antes da fama televisiva:

“Faz muito bem! É uma paixão que ele tinha e uma valência que dominava. É um trabalho que exige muita dedicação, sobretudo quando se atinge o nível de treinador”, destacou.

Do lado mais emocional, Cláudia Jacques analisou o fim do namoro com sensibilidade:

“Eles tentaram por tudo. Fizeram várias tentativas. Há momentos em que, se não funciona, é melhor cada um seguir sozinho para não se tornar numa relação tóxica.”

Com a franqueza que o caracteriza, António Leal e Silva foi direto ao ponto:

“Se não correu bem, o melhor é separar. Está separado, está separado.”

Veja o vídeo completo.

Entre mudanças, recomeços e novas rotinas, Francisco Monteiro dá assim o primeiro passo numa fase renovada da sua vida, mais madura, centrada e fiel às suas raízes. E para os fãs, fica a certeza: Zaza continua a escrever a sua história, agora com uma raquete na mão e um novo foco no horizonte.