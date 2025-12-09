Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, publicou no Instagram uma frase enigmática, que deixou os fãs a pensar. Separado de Bárbara Parada, Monteiro deixou uma indireta que poderá estar relacionada com o fim da relação. «Qualquer um pode amar-te quando o sol está a brilhar. O verdadeiro teste começa quando vem a tempestade.».

Francisco Monteiro e Bárbara Parada terminaram a relação recentemente. Foi a influencer que confirmou a notícia no Dois às 10. Até ao momento, Francisco Monteiro ainda não se pronunciou.

Foi Bárbara Parada que confirmou a separação

Tudo aconteceu na manhã da passada quinta-feira, dia 4 de dezembro, no programa ‘Dois às 10’. A ex-concorrente enviou uma mensagem a Claudio Ramos com poucas palavras mas conclusivas.

Em direto o apresentador leu a mensagem: «Notícia de Última Hora! Bárbara Parada confirma a separação e diz: “Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre. Obrigado a todos".»

Desta forma, Bárbara Parada confirmou as especulações do público, que começaram após todas as fotografias do casal terem sido apagadas das redes sociais.

Um amor de altos e baixos

Recorde-se que Bárbara Parada e Francisco Monteiro anunciaram a relação oficialmente em junho de 2024, com um pedido de namoro feito numa sobremesa de um restaurante.

Desde aí que a relação foi sempre de altos e baixos, tendo já decidido seguir caminhos separados, mas que acabavam sempre por resultar numa reconciliação. Resta saber se agora será mesmo definitivo.