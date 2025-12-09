Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Ao Minuto

20:07
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas - Big Brother
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

19:55
«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama - Big Brother
00:49

«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama

19:47
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira - Big Brother
02:59

Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira

19:45
Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca - Big Brother
01:46

Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca

19:40
«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia - Big Brother
03:14

«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia

19:39
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...» - Big Brother
03:10

Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»

18:39
Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta» - Big Brother
07:05

Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta»

18:32
Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...» - Big Brother
09:58

Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...»

18:23
Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica - Big Brother
10:27

Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica

18:08
Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera» - Big Brother
10:42

Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera»

17:49
O momento de que todos falam: Marisa intrigada com o facto de Pedro não estar nomeado - Big Brother
07:09

O momento de que todos falam: Marisa intrigada com o facto de Pedro não estar nomeado

17:42
Liliana passa-se com postura de Leandro: «Tu não vais mandar em ninguém» - Big Brother
07:10

Liliana passa-se com postura de Leandro: «Tu não vais mandar em ninguém»

17:22
Pedro Jorge lança farpa a Liliana e Fábio sai em defesa da namorada - Big Brother
02:10

Pedro Jorge lança farpa a Liliana e Fábio sai em defesa da namorada

17:10
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa - Big Brother

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

17:03
Liliana incrédula com nova pista: «Não acredito que o Pedro é pai...» - Big Brother
04:43

Liliana incrédula com nova pista: «Não acredito que o Pedro é pai...»

17:00
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?» - Big Brother
10:07

Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»

16:46
Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos - Big Brother
04:08

Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos

16:35
Pedro Jorge e Leandro de costas voltadas? Veja as imagens da discussão que aqueceu a tarde - Big Brother
06:48

Pedro Jorge e Leandro de costas voltadas? Veja as imagens da discussão que aqueceu a tarde

15:52
Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...» - Big Brother

Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...»

15:33
Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge - Big Brother
09:40

Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge

15:33
Inês critica Liliana na cara: «Uma pessoa que não vale nada...» - Big Brother
06:50

Inês critica Liliana na cara: «Uma pessoa que não vale nada...»

15:33
Pedro Jorge em conflito com Liliana: «Tu devias estar era caladinha» - Big Brother
08:30

Pedro Jorge em conflito com Liliana: «Tu devias estar era caladinha»

14:50
«És baixa e és suja (...) Não tens nada na cabeça»: Pedro e Liliana em alta tensão - Big Brother
01:51

«És baixa e és suja (...) Não tens nada na cabeça»: Pedro e Liliana em alta tensão

14:45
«Porque é que a minha mulher está com os teus boxers na mão?»: Cuecas de Leandro geram o caos na casa - Big Brother
04:36

«Porque é que a minha mulher está com os teus boxers na mão?»: Cuecas de Leandro geram o caos na casa

14:38
«Se é o dinheiro do namorado que a vai manter aqui...»: Casal fala de Inês e Dylan - Big Brother
01:05

«Se é o dinheiro do namorado que a vai manter aqui...»: Casal fala de Inês e Dylan

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

  • Secret Story
  • Há 2h e 51min
Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet - Big Brother

É este o motivo da separação de Bárbara Parada? Francisco Monteiro fez uma partilha que está a deixar os fãs intrigados.

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, publicou no Instagram uma frase enigmática, que deixou os fãs a pensar. Separado de Bárbara Parada, Monteiro deixou uma indireta que poderá estar relacionada com o fim da relação. «Qualquer um pode amar-te quando o sol está a brilhar. O verdadeiro teste começa quando vem a tempestade.».  

Francisco Monteiro e Bárbara Parada terminaram a relação recentemente. Foi a influencer que confirmou a notícia no Dois às 10. Até ao momento, Francisco Monteiro ainda não se pronunciou.  

Foi Bárbara Parada que confirmou a separação 

Tudo aconteceu na manhã da passada quinta-feira, dia 4 de dezembro, no programa ‘Dois às 10’. A ex-concorrente enviou uma mensagem a Claudio Ramos com poucas palavras mas conclusivas.

Em direto o apresentador leu a mensagem: «Notícia de Última Hora! Bárbara Parada confirma a separação e diz: “Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre. Obrigado a todos".»

Desta forma, Bárbara Parada confirmou as especulações do público, que começaram após todas as fotografias do casal terem sido apagadas das redes sociais.

Um amor de altos e baixos

Recorde-se que Bárbara Parada e Francisco Monteiro anunciaram a relação oficialmente em junho de 2024, com um pedido de namoro feito numa sobremesa de um restaurante.

Desde aí que a relação foi sempre de altos e baixos, tendo já decidido seguir caminhos separados, mas que acabavam sempre por resultar numa reconciliação. Resta saber se agora será mesmo definitivo.  

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens desta história de amor, que chega agora ao fim. 

Após separação, Francisco Monteiro quebra o silêncio com vídeo inédito: “Deixar para trás o que...”

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque
Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Há 3h e 28min
O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

Hoje às 16:04
A faturar cada vez mais. Ex-concorrente do Big Brother transforma-se em empresária de sucesso

A faturar cada vez mais. Ex-concorrente do Big Brother transforma-se em empresária de sucesso

Hoje às 12:33
“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs

“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs

Hoje às 11:02
Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio

Depois de «momento tão angustiante», Sandrina Pratas respira de alívio

Hoje às 10:46
Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo

Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo

Ontem às 17:47
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Há 3h e 6min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

5 dez, 09:52
Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos
04:08

Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos

Há 3h e 30min
Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava
03:09

Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava

Hoje às 12:26
Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet

Há 2h e 51min
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Há 3h e 6min
Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Há 3h e 28min
O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

Hoje às 16:04
Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...»

Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...»

Hoje às 15:52
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

Hoje às 10:05
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

4 dez, 13:30
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Hoje às 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
