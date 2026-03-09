Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro relatou ter vivido um episódio grave durante o clássico entre o Benfica e o Porto.

«O que me aconteceu hoje não é sequer passível de explicar. Fui cuspido, agredido, insultado, empurrado. Tudo isto enquanto milhares de pessoas assistiam e nada fizeram para impedir. Nada. Tenho vergonha, vergonha de tudo isto», relatou Francisco Monteiro, que elogia a atuação das autoridades, mas lamenta a inação de muitos dos que assistiram.

«Aos heróis que se juntaram para fazerem isto, dão vergonha com pessoas, como homens e é por isto que o futebol em Portugal está como está. Porque podem dizer que não se identificam, mas ninguém impediu isto, de um leque de milhares de pessoas. Sorte a nossa dos dois polícias impecáveis que apareceram!»

Monteiro defende-se ainda que «estava descaracterizado» no estádio e que não exprimiu «emoções».

O jogo terminou com um empate (2-2).