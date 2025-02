Francisco Monteiro fala sobre assunto delicado e assume: «Essa é a grande questão da minha vida»

Vamos todos ficar a saber! Francisco Monteiro conta estado da relação com Bárbara Parada!

Francisco Monteiro falou sobre um assunto delicado.

O comentador do Secret Story abriu o coração.

Francisco Monteiro, o grande vencedor do Big Brother 2023, falou sobre um assunto importante para si, que ainda não considera ter resolvido. À conversa com Tiago Paiva no podcast 'Devaneios', o ex-concorrente abriu o coração.

«Achas que ainda estás nesta descoberta de saber quem é que és tu neste mundo esquisito?», perguntou Tiago Paiva. «Eu acho que o fator de maior instabilidade para qualquer ser humano é não se traçar um caminho. Obviamente que podes ou não ser bem sucedido e, aí, arranjas outro tipo de problemas», respondeu Francisco Monteiro.

O anfitrião insistiu, questionando Francisco se ainda não sabia o que queria e o comentador confirmou que sim, adintando mesmo: «Acho que essa é a grande questão da minha vida».

Quanto ao seu sonho, Francisco Monteiro não conseguiu dizer o maior, mas referiu um deles, que ainda não conseguiu realizar.

«Não te consigo responder. Posso dizer que um sonho que tenho na vida é o de ser pai. Mas, lá está, isso é paralelamente ao que és e queres ser. Responder a "Para onde é que queres ir" e "O que é que queres ser" é muito difícil para mim», rematou o comentador do Secret Story - Desafio Final.

Veja aqui a conversa completa: