Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

A atravessar uma fase de grande exposição mediática, Francisco Monteiro continua a manter uma ligação próxima com os seguidores. Desta vez, o ex-concorrente e vencedor do Big Brother 2023 mostrou-se em clima de viagem, ao partilhar novas fotografias captadas no Brasil.

No post publicado no Instagram, Francisco surge descontraído, confiante e visivelmente feliz, num cenário marcado pelo calor e pela energia brasileira. As imagens rapidamente somaram milhares de gostos e comentários, com os fãs a destacarem o carisma e a boa forma do jovem nortenho.

Mas Zaza chamou verdadeiramente à atenção com a descrição que escreveu no post: «A escolher diferente». Será que está a planear algo diferente na sua vida, ou a iniciar um novo capítulo fora de Portugal?

A viagem ao Brasil surge pouco depois de Francisco Monteiro ter ficado solteiro. Tosnou-se público o fim da relação com Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022.

A galeria agora partilhada confirma que o influenciador está a aproveitar ao máximo esta experiência fora de Portugal, deixando no ar a curiosidade sobre os próximos passos. Para já, as novas fotografias são prova de que Francisco Monteiro continua a dar que falar, dentro e fora do país.

Percorra a galeria e veja todas as fotografias

