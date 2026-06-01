Após ficar ao lado de Catarina Miranda, Francisco Monteiro comenta em exclusivo a polémica com Afonso

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens

Catarina Miranda surpreendeu tudo e todos com um comunicado onde coloca fim ao apoio de Afonso depois de ter descoberto uma traição. No passado domingo, dia 30 de maio, a ex-concorrente confrontou Afonso, que negou tudo. Francisco Monteiro surpreendeu tudo e todos ao surgir sentado ao lado da rival, após esta ter terminado o namoro com Afonso.

Em entrevista à repórter digital do Secret Story – Desafio Final, o ex-concorrente e comentador não fugiu ao assunto e admitiu estar a par do que realmente aconteceu:

«Eu infelizmente ou felizmente sei mais ou menos aquilo que aconteceu. Sei mais ou menos o teor, o teor das coisas de que de que estamos a falar. Não é um assunto meu, portanto não é um assunto que eu quero abordar sequer. Não quero estar no meio disto. Agora eu sei da verdade, agora está nas mãos deles.»

O comentador garantiu ainda que, caso seja chamado a pronunciar-se, não terá qualquer pudor em partilhar a sua opinião:

«Se me for pedido, por exemplo, eu posso dizer que amanhã vou comentar à tarde. Eu não sei de que forma é que se vai abordar este tema, porque hoje em dia já é uma coisa que faz parte do programa. Se me pedirem a minha opinião, eu vou dar a minha opinião, porque eu aí não tenho, eu aí não tenho de esconder nada daquilo que que eu sei, daquilo que eu sinto. Portanto, vou dar a minha opinião sem pudores.»