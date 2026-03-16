Francisco Monteiro aperta com Catarina Miranda em intenso frente-a-frente. «Trocarias a tua relação para ser a próxima Cristina Ferreira?»

Catarina Miranda e Francisco Monteiro, que são rivais há muito, vão ter um intenso frente-a-frente no Dois às 10, desta terça-feira, dia 17 de Março.
As primeiras imagens já foram tornadas públicas no Instagram oficial da TVI. Catarina Miranda começa por pedir a Francisco Monteiro: «Quero que tu sejas sincero».
Já Monteiro faz uma confidência. «Eu apostei que tu não ganhasses [o Big Brother Verão]».
A conversa continua e Catarina Miranda não perde a oportunidade de dar uma ‘bicada’ a Zaza. «Nunca mais falámos, porque entretanto tu bloqueaste-me». Mas Catarina não fica sem resposta e Francisco Monteiro deixa a ex-concorrente quase sem palavras com uma pergunta: «Trocarias a tua relação por ser a próxima Cristina Ferreira?».