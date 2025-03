Francisco Monteiro arrasa Miguel Vicente e confronta Cinha Jardim: «Como é que apoia uma coisa que jamais faria?»

No Extra do Secret Story - Desafio Final de ontem, dia 11 de março de 2025, ficou marcado por um momento de grande tensão entre Francisco Monteiro e Cinha Jardim, tudo por causa de opiniões relativas ao jogo de Miguel Vicente.

«O que é isto do jogo? Isto é de uma pessoa mal formada» começou por criticar Zaza depois de algumas imagens do vencedor do Big Brother 2022, o que levou à grande discórdia. Todos os comentadores, incluindo Inês Simões e Afonso Leitão, discutiram a legitimidade desta postura de Miguel na casa, que provoca reações em todos à sua volta.

Veja aqui:

A discussão continuou e Francisco Monteiro mostrou-se incrédulo com alguns argumentos de Cinha Jardim para defender Miguel Vicente: «Como é que apoia uma coisa que jamais faria?»

«Tu és um fanático contra o Miguel! Não consegues ver nada de bom» atirou Cinha, que defende que o algarvio também tem coisas boas na sua postura, mas que Zaza apenas vê «o que o Miguel traz de fora para dentro do jogo»: «É a única fixação que tens (...) como é que tu não vês o jogo?!»

Cinha Jardim questionou ainda por que é atacada por defender Miguel a todo o custo, ao que Francisco Monteiro responde: «Da mesma forma que a Cinha me ataca a mim»

Veja o momento completo aqui: