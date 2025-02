«Tens que aceitar que hajam pessoas superiores a ti!»: Francisco Monteiro e Cinha Jardim entram em desacordo, e Miguel Vicente é o motivo

Bruno de Carvalho chega ao limite com Miguel Vicente e afirma que está a desrespeitar as mulheres: «É lei»

Ontem à noite, no segmento do Extra do "Secret Story - Desafio Final", conduzido por Marta Cardoso, recebemos os comentadores Cinha Jardim, Francisco Monteiro e Márcia Soares.

Na fase final do programa, após assistirmos a algumas imagens nas quais Bruno de Carvalho chega ao limite com Miguel Vicente e afirma que este está a desrespeitar as mulheres, e acusa-o de fazer «agressão psicológica». Em estúdio, os comentadores reagem às imagens, começando por Cinha Jardim, conhecida admiradora e fã de Miguel Vicente. Cinha começa por enumerar os adjetivos pelos quais o concorrente algarvio já foi chamado dentro da casa: «Delinquente, criminoso, chalupa, chalado, uma pessoa que faz violência psicológica com as mulheres, deficiente mental, ressacado, machista, boneco», cita a comentadora.

Cinha Jardim defende Miguel Vicente, ainda reconhecendo que o concorrente algarvio já cometeu algumas "asneiras" dentro do programa, e revela continuar a nutrir "admiração" pelo mesmo. Cinha Jardim recorda, ainda, Francisco Monteiro como concorrente, e afirma: «No Desafio Final, não poderia estar a apoiar o Zaza, porque não gostei da maneira como ele se comportou dentro da casa...», ao que Zaza reage, sem hesitar: «O meu comportamento foi exatamente o mesmo... havia uma diferença, havia um Miguel Vicente».

Ao ouvir as justificações do comentador do Porto, Cinha Jardim responde: «Tens que aceitar que hajam pessoas superiores a ti!».

Já Francisco Monteiro continua a defender a sua posição e a criticar a postura de Miguel Vicente dentro da casa do "Secret Story", nomeadamente o momento em que o concorrente algarvio foi de tronco nu, para o exterior, enquanto chovia: «Ele rebenta com toda a gente, e vai tudo a eito!», afirma.

No final da intervenção, Márcia Soares junta-se à discussão do tema, e assim como Zaza, tece duras críticas a Miguel Vicente: «Nenhum santo aguenta, não há nenhuma estratégia boa para adotar com o Miguel... dói-me a alma ver como toda a gente está destruída naquela casa (...) ele dá um bailinho a toda a gente», atira.

