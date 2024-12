Diogo Alexandre conquista Francisco Monteiro: «Será sempre o melhor jogador!"

Mestre do jogo? Francisco Monteiro elogia Diogo Alexandre como o melhor jogador da edição, destacando o seu autocontrolo e estratégia: «Nunca perde o charme»

Diogo Alexandre, um dos grandes protagonistas do Secret Story-Casa dos Segredos, continua a dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do país. Semana após semana, o concorrente destaca-se entre os comentadores pelas suas estratégias, atitudes e postura no jogo.

Francisco Monteiro, comentador desta edição do Secret Story, não poupou elogios ao desempenho de Diogo Alexandre dentro da casa, deixou claro o impacto do concorrente no programa: «O Diogo Alexandre será sempre o melhor jogador – e aqui falo de jogador. Pode haver pessoas que não vêm desta forma porque são muito inocentes, mas o Diogo Alexandre é um provocador exímio como os outros, só que ele nunca perde o charme, nunca».

Francisco Monteiro destacou ainda a capacidade impressionante de autocontrolo de Diogo Alexandre, elogiou a forma paciente e estratégica de como tem gerido as situações dentro da casa: «Tu para teres o autocontrolo que ele tem… é fenomenal para estar num programa destes. Porque ele pode picar durante 24 horas que tudo o que vem do outro lado ele vai absorver e vai absorver. E vai meter para o lixo. Ele é exímio e será sempre o melhor jogador», concluiu Francisco Monteiro.

A postura calma e calculista de Diogo Alexandre continua a surpreender e a consolidá-lo como uma das figuras mais marcantes desta temporada referiu Francisco Monteiro!