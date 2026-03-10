Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
22:04
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas - Big Brother
04:09

«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

21:58
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?» - Big Brother
04:17

Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»

21:54
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro» - Big Brother
04:41

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

20:53
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas - Big Brother
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

20:16
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo - Big Brother
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...» - Big Brother
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto» - Big Brother
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...» - Big Brother
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

19:35
«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo - Big Brother
02:58

«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo

19:30
Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo - Big Brother
02:53

Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo

19:22
Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a - Big Brother
02:05

Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a

19:15
Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama - Big Brother
02:32

Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama

18:49
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido» - Big Brother
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

18:37
Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João - Big Brother
03:25

Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João

18:34
Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café - Big Brother
05:24

Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café

18:24
Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste» - Big Brother
02:23

Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»

18:14
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça - Big Brother
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

18:08
Inédito. Missão de Ricardo João mete em risco a conta de Hugo: «Já perdeu 2200€» - Big Brother
02:28

Inédito. Missão de Ricardo João mete em risco a conta de Hugo: «Já perdeu 2200€»

18:04
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer - Big Brother
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

17:57
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente - Big Brother
02:47

O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente

17:55
Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país - Big Brother

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

17:48
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo - Big Brother
07:14

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

17:35
Os antagonistas mais próximos da história. Ana e Ricardo em troca de farpas: «Gosto muito de ti» - Big Brother
03:45

Os antagonistas mais próximos da história. Ana e Ricardo em troca de farpas: «Gosto muito de ti»

17:20
Eva continua implacável com Ricardo João e desabafa com Luzia: «Mas quem é ele para dizer...» - Big Brother
06:37

Eva continua implacável com Ricardo João e desabafa com Luzia: «Mas quem é ele para dizer...»

17:10
Grupo dos fortes contra o grupo dos fracos: Prova de resistência leva concorrentes ao limite da concentração - Big Brother
03:31

Grupo dos fortes contra o grupo dos fracos: Prova de resistência leva concorrentes ao limite da concentração

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto - Big Brother

Francisco Monteiro contou que foi «cuspido, agredido, insultado e empurrado» no Estádio da Luz e teve de ser submetido a exames médicos devido a uma lesão.

Francisco Monteiro revelou que, depois do Clássico Benfica-Porto, que decorreu no Estádio da Luz no passado domingo, 8 de março, teve de fazer alguns exames médicos depois de ter sido «cuspido, agredido, insultado e empurrado dentro do recinto.»

O tema foi abordado no programa V+ Fama, do V+, emitido nesta terça-feira, 10 de março. 

«Eu falei ontem com o Francisco Monteiro. Ele está bem, mas, por causa de uma lesão que teve no pé há uns tempos - foi operado a esse pé inclusivamente - e a estas chatices, ontem teve que voltar a fazer uns exames médicos, porque realmente aquilo que se passou não foi agradável. Teve que se submeter a novos exames médicos para saber se está tudo bem ou não», revelou Adriano Silva Martins.

O apresentador do formato do V+ contou ainda que Francisco Monteiro torceu o pé que estava magoado durante o incidente que aconteceu no Estádio da Luz.

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Há 21 min
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Hoje às 17:57
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Hoje às 16:08
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Hoje às 12:48
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Ontem às 17:21
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Ontem às 15:59
Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas

Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas

Hoje às 17:05
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Hoje às 16:08
Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

9 jan, 16:08
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Hoje às 12:48
Cláudio Ramos e João do Secret Story 10

Cláudio Ramos e João do Secret Story 10

Hoje às 12:34
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Há 21 min
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 3h e 59min
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Hoje às 17:57
Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Hoje às 17:55
«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Hoje às 16:41
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Hoje às 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Ontem às 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

Hoje às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Há 3h e 23min
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Há 3h e 58min
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Há 3h e 59min
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

Hoje às 18:04
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
02:47

O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente

Hoje às 17:57
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Há 3h e 14min
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Há 3h e 21min
Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Hoje às 15:43
Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Hoje às 15:10
Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Hoje às 14:43
