Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro revelou que, depois do Clássico Benfica-Porto, que decorreu no Estádio da Luz no passado domingo, 8 de março, teve de fazer alguns exames médicos depois de ter sido «cuspido, agredido, insultado e empurrado dentro do recinto.»

O tema foi abordado no programa V+ Fama, do V+, emitido nesta terça-feira, 10 de março.

«Eu falei ontem com o Francisco Monteiro. Ele está bem, mas, por causa de uma lesão que teve no pé há uns tempos - foi operado a esse pé inclusivamente - e a estas chatices, ontem teve que voltar a fazer uns exames médicos, porque realmente aquilo que se passou não foi agradável. Teve que se submeter a novos exames médicos para saber se está tudo bem ou não», revelou Adriano Silva Martins.

O apresentador do formato do V+ contou ainda que Francisco Monteiro torceu o pé que estava magoado durante o incidente que aconteceu no Estádio da Luz.