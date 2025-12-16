Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Francisco Monteiro ficou rendido a uma reflexão de Fernando Rocha sobre a relação com a mulher. O vencedor do Big Brother 2023 divulgou-a nas suas redes sociais: «Acabo de me zangar com a minha mulher, porque discutimos. Ela é a primeira a ir para a cama e eu fico no sofá a 'picar' o YouTube, a ver filmes... E ela foi-se embora, zangada comigo, para a cama. Então, chego lá e ela - zangada comigo - pôs o meu pijama no aquecedor para, quando eu chegar à cama, vestir aquilo quente. E, se fosse ao contrário, seria igual».
O humorista e ator reforçou ainda: «É nestas pequenas coisas que vês o amor, o respeito e a admiração pela outra pessoa, mesmo que haja zangas. É a pessoa que quero proteger durante toda a minha vida.».
Ao republicar este vídeo, Zaza, como é carinhosamente tratado, não poupou no elogio. «Vale a pena ver com atenção. O amor é isto mesmo 👏», conclui.