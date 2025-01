Francisco Monteiro e Flávio Furtado garantem saber quem é a pessoa que João Ricardo tem cá fora. Saiba tudo!

Francisco Monteiro e Flávio Furtado dizem saber quem é que João Ricardo tem fora da casa.

No Extra do Secret Story - Desafio Final, nada ficou por dizer.

Nunca uma frase gerou tanto assunto. Após ser confrontado com um eventual interesse por Joana Diniz, João Ricardo, concorrente do Secret Story - Desafio Final, disse num confessionário com Cláudio Ramos, que tinha o coração fora da casa.

Desde então muito se tem especulado sobre quem poderá ser essa pessoa, ainda que o concorrente já tenha garantido que não está comprometido com ninguém, apenas indisponível.

Contudo, Francisco Monteiro e Flávio Furtado garantem saber quem é a dona do coração de João Ricardo. No Extra desta quarta-feira, o assunto foi falado e nada ficou por dizer.

«Eu conheço a pessoa, é boa pessoa e eu tenho a certeza que vai funcionar, portanto eu posso afirmar que com a Joana Diniz é apenas e só jogo, porque ele sabe que é uma faceta que lhe faltou no jogo dele», disse Francisco Monteiro.

Nisto, Márcia Soares provocou o colega de quem já foi muito próxima: «Mas resulta, por norma, não é? Devia aproveitar?». Francisco reagiu: «Não sei, tu és comentadora, devias saber» e Márcia contra-atacou.

«Eu estou a dizer que o jogo do amor, o jogo do casal, resulta para uns e permite ver a faceta outra da pessoa e foi exatamente isso que eu apreciei tanto no jogo do João Ricardo. Andou muito na luta na edição dele e agora vemos outra faceta», disse a comentadora.

Flávio Furtado aproveitou para mandar uma indireta também: «A pessoa que está cá fora pode confiar plenamente, porque nem todos são iguais e pode confiar plenamente no João Ricardo. Ele pode ter dito ‘eu vou para jogar, nem tudo aquilo que possa parecer é verdade’ e o João Ricardo pode estar aqui com a cartada do amor, mas é jogo», disse.

Já Márcia Soares, que percebeu que estavam a falar dela pelos rumores que têm circulado nos últimos tempos, contrapôs: «Ontem o João Ricardo disse e muito bem para quem quis ouvir e explicou muito bem toda esta teoria que anda aqui. Ele tem o coração aqui fora porquê? Porque ele entrou para dentro de um jogo e não está interessado em se apaixonar. Ele disse com todas as letras que não tem ninguém aqui fora, mas o coração está aqui fora», explicou.

Márcia deu depois o seu exemplo: «Eu sou uma jogadora nata e sei o que é isso de deixar o coração cá fora, porque eu quando entrei na minha edição também deixei o meu coração cá fora. Resultou até ao último dia, depois a seguir logo se viu, mas até ao último dia consegui, porque eu deixei realmente o meu coração cá fora e não fui disposta para amar. Ele explicou com todas as letras que ele não tem absolutamente ninguém cá fora».

No fim, a ex-concorrente esclareceu os rumores: «Eu acho que é uma grande mentira. Estou-me a divertir imenso com esta situação toda. Eu e o João Ricardo não estamos apaixonados, nós não namoramos, nós simplesmente fizemos o nosso trabalho bem feito, correu super bem a nossa dinâmica e depois o público adorou ver».

«Depois uma fofoca aqui, outra ali, alimentaram tudo e de repente hoje de manhã acordei casada e a namorar. Mas fica aqui o esclarecimento público que eu estou solteira e boa rapariga», garantiu Márcia Soares, sem convencer Francisco Monteiro: «Fala, fala e é só aldrabices», picou o comentador.

Márcia contou depois uma situação que se passou em off com Francisco: «Ele chegou, quis saber se era verdade e eu não desmenti porque acho que não tenho que o fazer, agora aproveitei, porque estávamos aqui e desmenti e é só isto. Fica aqui um exclusivo».