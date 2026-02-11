Não é só padel: Há algo mais a unir Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada. E é surpreendente

«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

Como nunca o viu: Esta é a imagem de Francisco Monteiro que esta a correr a internet e nem os fãs reconheceram

Francisco Monteiro e Guilherme Baptista têm uma paixão comum para além do padel. No passado dia, 9 de fevereiro, o ex e o “atual” namorado de Bárbara Parada partilharam exatamente o mesmo lugar.

Através dos stories do Instagram de ambos, é possível confirmar que estiveram ambos no estádio do FC Porto. As publicações mostram ângulos praticamente idênticos do estádio.

Francisco Monteiro não escondeu o entusiasmo pelo clube do coração. No vídeo partilhado, escreveu: «SEKOOOOOOOO», demonstrando o apoio à equipa portista

.

Guilherme Baptista publicou um registo muito semelhante, captado quase do mesmo ângulo, onde se vê claramente o ambiente do estádio.

A coincidência revela que, para além da ligação ao padel, Francisco Monteiro e Guilherme Baptista partilham também a paixão pelo FC Porto.