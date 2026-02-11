Não é só padel: Há algo mais a unir Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada. E é surpreendente

Ao Minuto

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Não é só padel: Há algo mais a unir Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada. E é surpreendente

Não é só padel: Há algo mais a unir Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada. E é surpreendente

O ex e o "atual" namorado de Bárbara Parada revelaram uma paixão comum para além do padel.

Francisco Monteiro e Guilherme Baptista têm uma paixão comum para além do padel. No passado dia, 9 de fevereiro, o ex e o “atual” namorado de Bárbara Parada partilharam exatamente o mesmo lugar.

Através dos stories do Instagram de ambos, é possível confirmar que estiveram ambos no estádio do FC Porto. As publicações mostram ângulos praticamente idênticos do estádio.

Francisco Monteiro não escondeu o entusiasmo pelo clube do coração. No vídeo partilhado, escreveu: «SEKOOOOOOOO», demonstrando o apoio à equipa portista

Guilherme Baptista publicou um registo muito semelhante, captado quase do mesmo ângulo, onde se vê claramente o ambiente do estádio.

A coincidência revela que, para além da ligação ao padel, Francisco Monteiro e Guilherme Baptista partilham também a paixão pelo FC Porto.

 

