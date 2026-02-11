Chamada de criança para o INEM está a emocionar o País. Francisco Monteiro reage: «Os verdadeiros heróis»

Há áudios que se ouvem e rapidamente se esquecem. E depois há aqueles que ficam, que nos apertam o peito e nos devolvem a fé nas pessoas. Nas últimas horas, Portugal comoveu-se com a chamada de um menino de apenas nove anos para o INEM, num momento que dificilmente alguém da sua idade deveria ter de enfrentar.

Do outro lado da linha estava uma criança. Mas na postura, na clareza e na serenidade com que falou, ouviu-se uma maturidade rara. A mãe estava a sofrer um problema cardíaco e o menino, sozinho perante a emergência, fez o que tinha de ser feito: ligou para o 112.

Ao longo da chamada, a sua voz revela nervosismo — inevitável numa situação de aflição —, mas nunca perde o foco. Responde às perguntas do operador com precisão e segue atentamente as instruções que lhe são dadas.

O áudio rapidamente se espalhou nas redes sociais e tornou-se viral. Milhares de portugueses partilharam palavras de admiração pela atitude do menino e entre as várias reações públicas, destacou-se a de Francisco Monteiro, ex-concorrente do Big Brother.

Nas stories do Instagram, o nortenho partilhou o mesmo áudio viral e escreveu uma frase que resume o sentimento generalizado: “Estes são os verdadeiros heróis. Dos reais!”

Mas mais do que um áudio viral, trata-se de uma lição. Sobre responsabilidade. Sobre sangue-frio. Sobre empatia. E sobre como, mesmo nos momentos mais assustadores, a determinação pode fazer a diferença.

Portugal ouviu, emocionou-se e aplaudiu. E com razão. Porque, naquele dia, uma criança ensinou-nos a todos o verdadeiro significado de ser herói.

Oiça o áudio em baixo: