Francisco Monteiro lança alfinetada a Inês Morais: «Não foi assim que ganhaste de certeza»

Francisco Monteiro começou a dar aulas de padel a Inês Morais e a Carolina Nunes. Esta tarde, aparentemente, as ex concorrentes do Big Brother tinham treino às 15h e chegaram 40 minutos atrasadas. O vencedor do Big Brother 2023, perguntou a Inês: «Não tens nada a dizer?», ao que a colega respondeu que não. De seguida, Zaza disse, sem papas na língua: «Não foi assim que ganhaste de certeza», fazendo alusão às duas vitórias que Inês teve nos reality shows que participou.

No final da aula, Monteiro gravou um vídeo a gozar com as alunas a propósito do treino e afirmou ainda em tom de riso: «Eu devia ter gravado esta aula».

Francisco Monteiro, Inês Morais e Carolina Nunes participaram ambos em reality shows e parecem estar mais próximos do que nunca.