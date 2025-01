Francisco Monteiro faz esclarecimento sobre Jéssica Galhofas: «Perante mensagens que recebi, dizer que...»

Francisco Monteiro revela presença especial no Extra: «Tive aqui um diálogo tão engraçado com...»

Francisco Monteiro colocou os 'pontos nos is' sobre uma opinião que teceu a respeito de Jéssica Galhofas.

Nas stories do Instagram, o ex-concorrente pronunciou-se sobre o assunto e nada ficou por dizer.

Francisco Monteiro, o grande vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador do Secret Story - Desafio Final, deixou um esclarecimento público sobre Jéssica Galhofas, que entrou na sua edição (de quem foi bastante próximo) e está agora no Desafio Final.

«Para esclarecer apenas um ponto. Como comentador, falo daquilo que vejo no programa, seja meu amigo, conhecido ou persona non grata», começou por referir Francisco Monteiro nas stories da sua página de Instagram.

O ex-concorrente continuou: «Em relação à Jéssica (pessoa que adoro e que tão importante foi no meu trajeto dentro dos programas), disse que a Jéssica não deveria mudar fosse o que fosse das suas opiniões, apenas por saber do peso dos concorrentes, porque essa não seria a pessoa que eu e todos conhecemos».

«O escrutínio público neste tipo de programas é difícil de lidar e percebo que nem toda a gente seja inflexível como eu. Ainda assim (e perante algumas mensagens que recebi), dizer que gosto da Jéssica exatamente da mesma forma e independentemente da forma como a própria possa olhar para mim», esclareceu.

Francisco Monteiro rematou: «Tem única e exclusivamente a ver com a forma como se posiciona dentro da casa e com os outros concorrentes. Difícil distinguir e perceber as coisas?».

Em causa está uma opinião que Francisco Monteiro deu no Extra do Secret Story - Desafio Final, sobre a postura de Jéssica Galhofas nesta edição. Veja o vídeo em baixo: