Surpreendente! Veja quem se sentou ao lado de Francisco Monteiro na Gala de Aniversário da TVI

No passado sábado, no dia 22 de fevereiro de 2025, aconteceu a Gala dos 32 anos da TVI no Casino Estoril. Uma das pessoas que marcou presença no evento foi o comentador do Secret Story - Desafio Final, Francisco Monteiro.

O vencedor do Big Brother escolheu para a Gala um fato muito elegante e que despertou todas as atenções. Uma das surpresas da noite foi a pessoa que se sentou ao lado de Francisco Monteiro na Gala.

Percorra a galeria até ao fim de descubra quem é a pessoa mistério. Vai ficar surpreendido.

Recorde-se que durante a Gala, Francisco Monteiro revelou que tinha uma «crush» (paixoneta) por Maria João Bastos, detalhe que contou à repórter digital Mafalda Oliveira.

Espreite um dos momentos mais recentes de Francisco Monteiro enquanto comentador do Secret Story - Desafio Final, ao lado de João Ricardo e Márcia Soares.