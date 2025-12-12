Francisco Monteiro partilha foto de mulher misteriosa e declara-se: “Amor da minha vida”

Francisco Monteiro, um dos nomes mais marcantes dos reality shows da TVI nos últimos anos, voltou a comover os seguidores com uma partilha intimista no Instagram. O vencedor do Big Brother 2023 publicou uma fotografia antiga, onde surge uma mulher acompanhada por dois meninos, um de cada lado. O rosto das crianças está tapado com emojis de coração, adensando ainda mais o mistério.

Na legenda, Francisco Monteiro escreveu apenas: “Amor da minha vida. Eterno.”

A frase simples, mas carregada de emoção, deixou os fãs a tentar decifrar quem seriam as pessoas na imagem. Tudo indica que a protagonista será a avó de Zaza, figura por quem o jovem sempre demonstrou profunda admiração e carinho. Já os dois rapazes poderão ser Francisco e o irmão, João Monteiro, embora o ex-concorrente e atual comentador não tenha confirmado essa possibilidade. A dúvida permanece, e a curiosidade também.

Veja, nos vídeos em baixo, dois momentos emocionantes em que Zaza falou da avó.

O que é certo é que a relação de Francisco Monteiro com a avó sempre foi um dos pilares mais importantes da sua vida, algo que partilhou diversas vezes com o público dentro e fora da casa mais vigiada do país.

A separação de Zaza e Bárbara Parada: o fim de um capítulo

A par desta partilha emocional, Francisco Monteiro continua no centro das atenções devido à recente separação de Bárbara Parada. O casal, que conquistou muitos fãs, decidiu seguir caminhos diferentes. Apesar do mediatismo, ambos têm mantido uma postura discreta, evitando alimentar polémicas. Segundo fontes próximas, a relação terminou de forma serena, com respeito mútuo, mas é inegável que o fim deixou muitos seguidores surpreendidos e a torcer por novos começos para ambos.