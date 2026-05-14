Há novas imagens dos irmãos João e Francisco Monteiro juntos. E o motivo está a emocionar os fãs

Foi através das redes sociais que Francisco Monteiro assinalou os 90 anos da avó, Maria de Lurdes, deixando uma mensagem carregada de carinho e emoção.

Nos registos da celebração, Zaza surge ao lado de vários familiares, como o irmão, João Monteiro. Assim, os dois irmãos enfatizam a relação próxima que mantém. E a cumplicidade não passa despercebida.

O comentador da TVI partilhou várias imagens ao lado daquela que considera ser uma das pessoas mais importantes da sua vida e aproveitou para lhe fazer uma verdadeira declaração pública: «Porque as homenagens terão sempre outro sabor quando feitas em vida. 90 anos da minha eterna número 1», começou por escrever.

Mas foi a continuação da mensagem que acabou por tocar os fãs de forma especial: «A melhor memória que tenho de si é que será eterna em mim, porque é e será sempre a mulher da minha vida», confessou o vencedor de Big Brother.

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho dirigidas à avó de Francisco Monteiro, com muitos seguidores a destacarem a ligação especial entre os dois.