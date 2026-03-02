Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:02
Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro» - Big Brother
09:54

Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro»

16:47
Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate - Big Brother
01:38

Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate

16:41
Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa» - Big Brother
16:51

Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa»

15:48
As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram - Big Brother

As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram

15:39
O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados - Big Brother
04:28

O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados

15:34
Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico» - Big Brother

Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico»

15:26
Atividades supeitas: João esconde objetos misteriosos nos pertences dos colegas - Big Brother
02:01

Atividades supeitas: João esconde objetos misteriosos nos pertences dos colegas

14:42
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...» - Big Brother
03:22

Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»

14:33
Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém» - Big Brother
06:20

Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém»

14:24
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal - Big Brother

Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

14:05
Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias» - Big Brother
10:00

Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias»

14:00
Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa - Big Brother
05:08

Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa

13:18
Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos - Big Brother
03:32

Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos

12:49
Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana» - Big Brother
02:10

Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana»

12:41
Após duras críticas de quase todos os concorrentes, Tiago desabafa: «Sinto-me triste, mas vou continuar...» - Big Brother
02:50

Após duras críticas de quase todos os concorrentes, Tiago desabafa: «Sinto-me triste, mas vou continuar...»

12:09
Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico» - Big Brother
03:46

Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico»

12:02
A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos» - Big Brother

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

11:59
Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?» - Big Brother
03:13

Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?»

11:55
Aliado durante 24 horas! Tiago toma decisão impactante - Big Brother
01:07

Aliado durante 24 horas! Tiago toma decisão impactante

11:52
Jéssica não poupa nas críticas a Tiago: «Prometeste a paz e estás a destabilizar a situação» - Big Brother
01:23

Jéssica não poupa nas críticas a Tiago: «Prometeste a paz e estás a destabilizar a situação»

11:49
Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação - Big Brother
02:32

Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação

11:48
Catarina recebe «ordem» que deixa João nervoso - Big Brother
01:41

Catarina recebe «ordem» que deixa João nervoso

11:46
Ricky recorda problemas “muito difíceis” na relação com Liliana - Big Brother
03:08

Ricky recorda problemas “muito difíceis” na relação com Liliana

11:45
Diogo assume-se «magoado» com Tiago: «Achei que estávamos a tentar ter mais conexão» - Big Brother
02:42

Diogo assume-se «magoado» com Tiago: «Achei que estávamos a tentar ter mais conexão»

11:45
Ricky partilha os motivos que o fizeram ganhar peso - Big Brother
03:08

Ricky partilha os motivos que o fizeram ganhar peso

Acompanhe ao minuto

Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico»

Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico» - Big Brother

Francisco Monteiro elogiou um concorrente da atual edição do Secret Story.

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para elogiar um dos concorrentes do Secret Story 10, que já «conquistou» o seu coração. Nas stories do Instagram, o vencedor do Big Brother 2023 não poupou elogios. 

«Depois desta gala posso dizer que o João é fantástico como concorrente e como pessoa. Conquistou-me», escreveu Francisco Monteiro naquela rede social. 

Em causa poderá estar o momento em que João desvendou o segredo de Pedro - «Mudei de sexo» - mostrando uma sensibilidade ímpar com o tema delicado. João não conteve a emoção quando percebeu que aquele era mesmo o segredo do colega, mostrando uma grande empatia para com a história dele. 

Para além disso, João também foi confrontado com o facto de já conhecer Catarina lá fora e explicou a sua versão do que aconteceu com a colega. 

Veja o momento da revelação de segredo em baixo:

 
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Está grávida? Noélia volta a repetir teste de gravidez e mostra tudo aos fãs

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»
Temas: Francisco Monteiro João

Fora da Casa

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Há 24 min
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Há 24 min
Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Há 50 min
Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Há 1h e 22min
Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Há 1h e 37min
As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram

As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram

Há 2h e 7min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Hoje às 12:34
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 3h e 33min
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Hoje às 09:53
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Ver Mais

Notícias

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Há 24 min
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Há 24 min
Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Há 50 min
Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Há 1h e 22min
Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Em dia de aniversário, Filipe Delgado vive momento de «muito amor» com o marido: «Foi maravilhoso»

Há 1h e 37min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Há 2h e 43min
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Hoje às 13:21
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Hoje às 11:26
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Hoje às 10:27
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
Ver Mais Outros Sites