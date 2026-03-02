Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para elogiar um dos concorrentes do Secret Story 10, que já «conquistou» o seu coração. Nas stories do Instagram, o vencedor do Big Brother 2023 não poupou elogios.

«Depois desta gala posso dizer que o João é fantástico como concorrente e como pessoa. Conquistou-me», escreveu Francisco Monteiro naquela rede social.

Em causa poderá estar o momento em que João desvendou o segredo de Pedro - «Mudei de sexo» - mostrando uma sensibilidade ímpar com o tema delicado. João não conteve a emoção quando percebeu que aquele era mesmo o segredo do colega, mostrando uma grande empatia para com a história dele.

Para além disso, João também foi confrontado com o facto de já conhecer Catarina lá fora e explicou a sua versão do que aconteceu com a colega.

Veja o momento da revelação de segredo em baixo: