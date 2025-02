Tristeza no coração de Francisco Monteiro após morte de Jorge Nuno Pinto da Costa! Veja aqui o símbolo que deixou à vista de todos

Francisco Monteiro expressa pesar com uma mensagem de luto a Jorge Nuno Pinto da Costa! Veja aqui as palavras emocionantes do comentador!

Francisco Monteiro, comentador do «Secret Story - Desafio Final», lamentou a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu neste sábado, dia 15 de fevereiro, aos 87 anos, após uma dura batalha contra o cancro.

O antigo dirigente desportivo, que foi uma figura incontornável na história do Futebol Clube do Porto, deixou uma marca indelével no clube.

Francisco Monteiro, emocionado, fez questão de expressar a sua homenagem ao líder histórico: «Melhor presidente da História. Foi ele que fez do Porto aquilo que somos hoje. Será eterno», escreveu no seu Instagram, acompanhado de um coração azul.

A partida de Jorge Nuno Pinto da Costa gerou uma onda de manifestações de pesar, com várias figuras públicas a prestarem tributo ao ex-presidente do FC Porto. O luto pelo seu falecimento é sentido por milhões de adeptos e figuras do desporto nacional.

Veja aqui a homenagem de Francisco Monteiro: