Alerta: Francisco Monteiro e Marcia Soares aceitam desafio conjunto na TVI

12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: "Senti-me inferior ao Francisco Monteiro"
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

11:59
Francisco Monteiro recorda passado: "Perdi completamente a minha essência"
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: "Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco"
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: "Comecei a idealizar uma vida com o Francisco"
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: "É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos"
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: "Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim"
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

11:25
Cristina Ferreira 'confronta' Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: "Já perceberam porque é que a vida vos juntou?"
01:21

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do "Secret Story 9": "Estará grávida-"
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Alerta: Francisco Monteiro e Marcia Soares aceitam desafio conjunto na TVI

Alerta: Francisco Monteiro e Marcia Soares aceitam desafio conjunto na TVI

Os dois ex-concorrentes aceitaram o convite da estação para algo muito especial.

Francisco Monteiro e Marcia Soares vão estar juntos na TVI na manhã desta sexta-feira 13 de fevereiro, após terem aceite o convite de irem em conjunto ao programa 'Dois às 10'. 

A TVI anunciou a novidade nas redes sociais e os dois ex-concorrentes partilharam a mesma, mostrando grande entusiasmo com o que aí vem.

 

Francisco Monteiro mostrou-se inclusive no carro, possivelmente a caminho de Lisboa - uma vez que reside no Porto - e não escondeu a felicidade: «Nunca tinha feito esta viagem com tanto entusiasmo. Estou tipo criança em dia de Natal», escreveu nas stories do Instagram. 

Rumores de que poderão comentar as galas

A TVI divulgou recentemente a lista dos comentadores e apresentadores da décima edição do Secret Story, que estreia no final deste mês de fevereiro.

Francisco Monteiro é um dos nomes escolhidos para comentar o programa, o que deu origem a rumores de que poderá ser ele o novo comentador das galas de domingo, em conjunto com Marcia Soares, que também está na lista.  

Nesse sentido, o vencedor do Big Brother 2023 - que já comentou nas galas de uma edição no ano seguinte à sua participação - esclareceu os rumores que têm circulado, negando que vá estar nas galas de domingo como comentador. 

«'Incoerente não é quem muda - é quem se recusa a aprender'. Será sempre uma das minhas maiores virtudes, na minha humilde opinião», começou por referir Francisco Monteiro, nas stories do Instagram. 

O nortenho acabou depois com os boatos: «De qualquer forma, aos domingos estarei a ver as galas sentado no meu sofá», rematou, deixando claro que não será comentador nessa ocasião especial. 

 

Lembra-se? Da 1ª "beijuta" na boca às muitas "mimutas": A história dos "Zárcia" em imagens
27 jan, 10:02

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»
Hoje às 11:54

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:54
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»
Ontem às 16:16

Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»

Ontem às 16:16
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente
14 out 2025, 20:02

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out 2025, 20:02
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"
Hoje às 12:05
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Hoje às 12:05
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»
Há 1h e 24min

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Há 1h e 24min
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo
Há 2h e 11min

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 11min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»
Há 2h e 19min

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Há 2h e 19min
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso
Hoje às 12:28

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto
Hoje às 12:19

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:19
Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»
22 jan, 12:23

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral
21 jan, 19:35

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê
21 jan, 12:23

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
30 dez 2025, 01:10
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu
25 dez 2025, 14:00

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo
Há 2h e 11min

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 11min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»
Há 2h e 19min

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Há 2h e 19min
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso
Hoje às 12:28

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:28
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas "falam" por si
Hoje às 12:24

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:24
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»
Hoje às 11:54

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:54
Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir
Há 1h e 36min
01:30

Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir

Há 1h e 36min
O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido
Há 2h e 8min
01:47

O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido

Há 2h e 8min
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir
Há 2h e 29min
02:41

Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir

Há 2h e 29min
Hilariante. Filipe Delgado e Soraia Sousa falam do pós Campeonato de Matraquilhos
Hoje às 01:15
03:02

Hilariante. Filipe Delgado e Soraia Sousa falam do pós Campeonato de Matraquilhos

Hoje às 01:15
O amor está no ar? Rui Freitas não esconde interesse e a reação de Filipe Delgado é de chorar a rir
Hoje às 00:22
03:40

O amor está no ar? Rui Freitas não esconde interesse e a reação de Filipe Delgado é de chorar a rir

Hoje às 00:22
Nem vai acreditar! Francisco Monteiro revela conselho amoroso que deu a Marcia Soares
Há 12 min

Nem vai acreditar! Francisco Monteiro revela conselho amoroso que deu a Marcia Soares

Há 12 min
Francisco Monteiro revela opinião que amigos têm de Marcia Soares: "Eles dizem uma coisa muito importante"
Há 49 min

Francisco Monteiro revela opinião que amigos têm de Marcia Soares: "Eles dizem uma coisa muito importante"

Há 49 min
Cláudio Ramos faz previsão sobre futuro de Marcia Soares e Francisco Monteiro: "Sou capaz de me deitar no chão!"
Há 1h e 20min

Cláudio Ramos faz previsão sobre futuro de Marcia Soares e Francisco Monteiro: "Sou capaz de me deitar no chão!"

Há 1h e 20min
Confissão em direto! Francisco Monteiro revela segredo sobre vida amorosa de Marcia Soares
Há 2h e 14min

Confissão em direto! Francisco Monteiro revela segredo sobre vida amorosa de Marcia Soares

Há 2h e 14min
"Estavam a fazer-me um favor": Marcia Soares faz revelação sobre Francisco Monteiro e Bárbara Parada... e provoca risos!
Há 2h e 34min

"Estavam a fazer-me um favor": Marcia Soares faz revelação sobre Francisco Monteiro e Bárbara Parada... e provoca risos!

Há 2h e 34min
