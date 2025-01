Aproximação à vista? Francisco Monteiro usa t-shirt surpreendente (relacionada com Márcia Soares)

Francisco Monteiro revela conversa com Márcia Soares: «Há aqui uma coisa que eu estava a comentar com a minha colega...»

Marta Cardoso pica Francisco Monteiro: «Ando a gostar de te ver nos últimos tempos, com outra energia»

Francisco Monteiro usou uma t-shirt que não passou despercebida e o motivo é Márcia Soares.

Marta Cardoso reparou e provocou o comentador, que respondeu à letra.

Francisco Monteiro, grande vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador do Secret Story - Desafio Final, surgiu com uma t-shirt surpreendente, que suscitou curiosidade e não deixou ninguém indiferente.

No Extra do Desafio Final desta segunda-feira, 20 de janeiro, Francisco usou uma t-shirt branca da marca 'Marciano', com essa mesma palavra estampada. Esse, recorde-se, é o nome dado aos fãs de Márcia Soares na rede social X (antigo Twitter).

Marta Cardoso não deixou o momento passar despercebido e provocou Francisco Monteiro: «Que fresquinho hoje com a sua t-shirt, assim com aquele sorriso malandro. Por acaso ando a gostar de te ver nos últimos tempos, estás assim com outra energia», disse.

O ex-concorrente respondeu à apresentadora: «Nada é por acaso» e Marta Cardoso rematou: «Já sabem que o Francisco é sempre uma caixinha de surpresas. É assim que a gente gosta dele, sempre inesperado».

De recordar que Márcia Soares e Francisco Monteiro têm comentado juntos o Extra, Última Hora e Diário do Secret Story - Desafio Final, num clima de picardia e provocações a que sempre nos habituaram.