Francisco Monteiro faz mistério com novas alunas e fãs pedem: «Márcia»

Francisco Monteiro regressou a um sonho antigo e voltou a ser professor de padel. E um dos primeiros alunos foi uma cara conhecida: Pedro Chagas Freitas, um dos autores portugueses mais mediáticos da atualidade. Mas o vencedor do Big Brother 2023 tem mais duas alunas e resolveu lançar um desafio aos seus seguidores das redes sociais.

«Tenho mais duas alunas especiais. Vossas conhecidas!», escreveu. E os fãs não perderam tempo a sugerirem que se trata de Márcia Soares. Contudo, Monteiro já veio dizer: «Tenho de vos dizer que ainda ninguém acertou. Vou dar uma pista: Uma é loira e outra é morena», garantiu.

Francisco Monteiro e Márcia Soares viveram uma história de cumplicidade no Big Brother 2023 e, desde essa altura, que muitos são os seguidores que pedem uma ligação mais forte entre dois.

Veja a imagem.

Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial

Francisco Monteiro celebrou o Natal junto da sua família e aproveitou para se declarar ao grande amor da sua vida. Nas redes sociais, o vencedor do Big Brother 2023 partilhou uma fotografia de uma mulher muito especial

«O significado de Natal para mim», escreveu Zaza, como é carinhosamente tratado, na legenda de uma fotografia que partilhou da sua avó.

Antes desta partilha, Francisco Monteiro já tinha feito uma publicação com um retrato antigo da avó.

«Mulher mais bonita e especial do Mundo. Por dentro e por fora. Sempre de dentro para fora porque o inverso nunca valerá a pena», escreveu, naquela imagem.