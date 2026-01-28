Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Francisco Monteiro e Marcia Soares têm estado no centro das notícias, após uma aproximação a olhos vistos. Depois de algumas declarações entre os dois nas redes sociais, o vencedor do Big Brother 2023 voltou a picar a amiga e os fãs não perdoaram.

«AMOUR” é admirar em silêncio ❤️ NOVA COLEÇÃO BREVEMENTE DISPONÍVEL», escreveu Marcia Soares na legenda da partilha, onde apresenta mais uma coleção sua.

Francisco Monteiro não aguentou ficar em silêncio e escreveu na caixa de comentários: «Tem mesmo de ser em silêncio?» e Marcia respondeu no mesmo tom de brincadeira: «que não fazes nada em silêncio já todos nós sabemos 😂».

Os fãs não tardaram a reagir: «tu és mesmo malandreco»; «podem beijar logo?»; «Amo vos por amor»; «ficam também um com o outro ❤️; almas gémeas destinadas a encontrarem-se.. leve o tempo que levar, são como ímans», são algumas das respostas ao comentário de Francisco Monteiro.