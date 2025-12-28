Francisco Monteiro reage a partilha de Marcia Soares e leva fãs ao delírio: «Eu ainda acredito»

Marcia Soares fez uma partilha marcante sobre o seu ano de 2025 e Francisco Monteiro não tardou a reagir, deixando os fãs em êxtase, com muitos a acreditar que a história dos dois ex-concorrentes ainda não terminou.

«2025 foi bom, 2026 vai ser incrível 🤎», escreveu Marcia Soares na legenda de um vídeo com imagens únicas do ano que está a terminar. Francisco Monteiro comentou: «A sorte vai sorrir 🙏🏻» e a Internet ficou ao rubro.

Foram várias as respostas ao comentário de Francisco Monteiro: «Francisco podemos andar, correr e saltar, mas no fim vamos parar ao mesmo sitio»; «Eu ainda acredito 🤍»; «Sorte seria vê los juntos, Perfeitos sempre os quis ver juntos 😃❤️❤️», lê-se.

Veja a partilha em cima e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Marcia Soares e de Francisco Monteiro.