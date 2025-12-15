Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Separado de Bárbara Parada, Francisco Monteiro deixou os internautas em êxtase com uma partilha que está a dar muito que falar. Isto porque o nome de Márcia Soares volta a surgir associado ao comentador.

Francisco Monteiro e Márcia Soares tiveram uma relação de toca e foge durante o Big Brother 2023, que deixou milhares de fãs rendidos. A relação viria a não se concretizar, até porque Monteiro acabou a apaixonar-se por Bárbara Parada. Essa relação chegou agora ao fim. Pouco tempo depois, o vencedor do Big Brother 2023 fez uma provocação no Instagram.

Com uma fotografia na casa mais vigiada do país, Zaza recordou a felicidade que sentia nessa altura e que se notava no seu sorriso rasgado. «A felicidade assenta-me tão bem 🤓». frisa.

Os fãs de Zárcia não ficaram indiferentes, até porque o sorriso que Francisco Monteiro fazia na imagem que agora partilhou, tinha sido dirigido a Márcia Soares, quando os dois estavam juntos na casa mais vigiada do País.

Os fãs reagiram em histerismo e Francisco Monteiro alimentou ainda mais a história, ao publicar uma nova fotografia, da altura em que comentava o reality show ao lado de Márcia Soares. «Eu a ver as vossas respostas 😂».

Márcia Soares não ficou em silêncio e também já reagiu, mas afastando-se completamente da ligação a Francisco Monteiro. «Loucos», escreveu.