Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ao Minuto

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

Acompanhe ao minuto

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...» - Big Brother

Marcia Soares posou sem sutiã para a nova campanha da sua marca e Francisco Monteiro aproveitou a deixa para fazer uma «provocação» à amiga.

Marcia Soares prepara-se para lançar uma nova coleção da sua marca, Marcia The Collection, e anunciou a novidade com uma campanha especial, em que surge em topless. Mas o que chamou à atenção foi mesmo a reação de Francisco Monteiro às imagens partilhadas pela amiga. 

Nos registos, Marcia Soares posa sem sutiã, e tapa o peito com um ramo de rosas, mostrando o lado mais sensual. «Nem todo amor se explica. Alguns sentem-se», escreveu, na legenda da publicação. «Em breve, uma coleção criada para representar o que sentes ❤️», acrescentou.

Francisco Monteiro não hesitou em reagir: «Se eu pedir muito, explicas-me? 🙏🏻»

Pode ver aqui o comentário em questão:

Os fãs ficaram em êxtase com este comentário. «É justo! Um ensina padel... a outra ensina a AMar 🤍», «acho que a Márcia precisa de tempo, portanto um jantar com camarão 🦐 e presunto e ela explica Tim Tim, por Tim Tim 🤗», «Ai eu estou a gostar disto!❤️🙌», «a pena que tenho de nunca iniciarem uma história que tinha tudo para ter um final feliz. Aquela vontade de visitar o visso perfil diariamente voltou, aguardo por novos episódios. 😁», «Sei que tens muita paciência com calma ela explica ela é linda divertida se houve química a andarem às turras agora a serem amigos companheiros até faz faísca», são algumas das respostas que se podem ler ao comentário de Zaza.

Recorde-se que Francisco Monteiro terminou a relação com Bárbara Parada no final do ano passado. Desde então, tem estado muito cúmplice de Marcia Soares, com quem viveu uma relação especial dentro da casa do Big Brother, em 2023. Os dois tentaram ter um relacionamento fora da casa mais vigiada do País, mas não resultou e acabaram mesmo de costas voltadas. Dois anos depois, o 'casal' Zarcia está mais próximo do que nunca.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Francisco Monteiro e Marcia Soares que preparámos para si

Relacionados

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Eles já não escondem. Francisco Monteiro abre o jogo sobre reaproximação a Márcia Soares: «Somos...»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»
Temas: Francisco Monteiro Marcia Soares Sensualidade Fotos

Fora da Casa

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 5 min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Há 1h e 39min
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Há 2h e 6min
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Há 3h e 31min
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Hoje às 11:10
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Hoje às 10:48
Mais Fora da Casa

Notícias

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 5 min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Há 1h e 39min
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Há 2h e 6min
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Há 3h e 31min
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Hoje às 15:16
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Hoje às 15:16
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Hoje às 13:30
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Hoje às 11:10
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Hoje às 10:48
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Hoje às 10:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após dois meses, Francisco Monteiro: "Hoje, foi talvez a melhor derrota da minha vida"

Após dois meses, Francisco Monteiro: "Hoje, foi talvez a melhor derrota da minha vida"

Há 12 min
Francisco Monteiro rendido: "Tão bom ver que ainda há casais assim!"

Francisco Monteiro rendido: "Tão bom ver que ainda há casais assim!"

Há 2h e 10min
Sílvia Silva, do "Big Brother", chora morte: "Como é que se diz adeus?"

Sílvia Silva, do "Big Brother", chora morte: "Como é que se diz adeus?"

Hoje às 18:10
Após o funeral do pai, Pedro Crispim partilha mensagem emotiva: "Teve uma despedida digna"

Após o funeral do pai, Pedro Crispim partilha mensagem emotiva: "Teve uma despedida digna"

Hoje às 17:41
Sem barba: em foto rara, Francisco Monteiro surge irreconhecível!

Sem barba: em foto rara, Francisco Monteiro surge irreconhecível!

Hoje às 13:25
Ver Mais Outros Sites