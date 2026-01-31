Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Marcia Soares prepara-se para lançar uma nova coleção da sua marca, Marcia The Collection, e anunciou a novidade com uma campanha especial, em que surge em topless. Mas o que chamou à atenção foi mesmo a reação de Francisco Monteiro às imagens partilhadas pela amiga.

Nos registos, Marcia Soares posa sem sutiã, e tapa o peito com um ramo de rosas, mostrando o lado mais sensual. «Nem todo amor se explica. Alguns sentem-se», escreveu, na legenda da publicação. «Em breve, uma coleção criada para representar o que sentes ❤️», acrescentou.

Francisco Monteiro não hesitou em reagir: «Se eu pedir muito, explicas-me? 🙏🏻»

Pode ver aqui o comentário em questão:

Os fãs ficaram em êxtase com este comentário. «É justo! Um ensina padel... a outra ensina a AMar 🤍», «acho que a Márcia precisa de tempo, portanto um jantar com camarão 🦐 e presunto e ela explica Tim Tim, por Tim Tim 🤗», «Ai eu estou a gostar disto!❤️🙌», «a pena que tenho de nunca iniciarem uma história que tinha tudo para ter um final feliz. Aquela vontade de visitar o visso perfil diariamente voltou, aguardo por novos episódios. 😁», «Sei que tens muita paciência com calma ela explica ela é linda divertida se houve química a andarem às turras agora a serem amigos companheiros até faz faísca», são algumas das respostas que se podem ler ao comentário de Zaza.

Recorde-se que Francisco Monteiro terminou a relação com Bárbara Parada no final do ano passado. Desde então, tem estado muito cúmplice de Marcia Soares, com quem viveu uma relação especial dentro da casa do Big Brother, em 2023. Os dois tentaram ter um relacionamento fora da casa mais vigiada do País, mas não resultou e acabaram mesmo de costas voltadas. Dois anos depois, o 'casal' Zarcia está mais próximo do que nunca.