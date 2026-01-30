Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Marcia Soares e Francisco Monteiro estão cada vez mais próximos. Conheceram-se no Big Brother 2023, viveram uma relação controversa, mas com uma química inegável, e dois anos depois voltam a mostrar uma cumplicidade que está a deixar os fãs em êxtase e com esperanças de um possível romance. Agora, essas teorias ganharam força porque os dois partilharam um vídeo que está a dar muito que falar.

Esta quinta-feira, 29 de janeiro, Marcia e Zaza, como é carinhosamente tratado, juntaram-se para uma aula de padel, em Vila Nova de Gaia, e acabaram mesmo por passar grande parte do dia juntos. Mas foi nesta sexta-feira, 30, que os ex-concorrente do Big Brother mostraram as imagens daquela aula, onde acabam por fazer revelações que estão a gerar uma onda de euforia junto daqueles que os apoiam

«Zarcia is back!», começam por dizer, referindo-se ao nome que foi criado pelos apoiantes do «casal» quando estes estavam dentro da casa mais vigiada do País.

«Passados dois anos e uns pauzinhos, encontrámos finalmente o nosso ponto de equilíbrio. Criámos e construímos uma amizade sem tabus, em que nos ajudamos mutuamente, tentamos extrair sempre o melhor do outro e funcionamos também como a voz da razão mesmo com temas difíceis», pode ler-se na legenda da publicação.

E Francisco Monteiro acrescentou ainda: «Seremos sempre aquilo que quisermos ser. E, como não há nada mais bonito e valioso do que extrair o melhor do outro, fica aqui a minha tentativa de extrair o melhor da Marcia num campo de padel.»