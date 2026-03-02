Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Francisco Monteiro e Marcia Soares construíram uma amizade sólida, depois de um percurso conturbado no Big Brother 2023. Em declarações exclusivas à 'SELFIE', os ex-concorrentes abriram o coração num vídeo gravado à margem da ida de ambos ao 'Dois às 10' (a 13 de fevereiro) e que foi agora partilhado no Instagram.
Entre risos e olhares cúmplices, Marcia e Francisco fizeram confissões inéditas e inesperadas: «Fico mesmo chateada se, até às 12:00 horas, não tiver uma mensagem [do Francisco Monteiro] a desejar-me um dia incrível», assumiu a ex-concorrente.
«Mas é verdade: quando o Francisco nota que preciso de alguém mais presente ou que estou mais em baixo, ele faz questão de estar presente e pergunta-me se estou bem, se estou melhor. E aí é que não o levo a sério. Sinto mesmo que ele está a gozar com a minha cara», sublinhou. «Fico mesmo chateada quando não sei dele», acrescentou.
Tratam-se por amor?
Já quando questionados se regularmente se tratam por «amor», Francisco Monteiro respondeu: «Sempre que trato a Marcia por 'meu amor', a Marcia pergunta-me se a estou a provocar. Ela acha que estou a provocá-la ou que estou a tentar que ela reaja», disse.
«Quanto a mim, depende do estado. Ou é 'Zaza'; 'Zazinha'; 'Zazuta'... 'Francisco'...», disse Marcia Soares. Francisco Monteiro brincou: «Considero-me um homem perfeito. Todos os dias, a Marcia diz: 'Quero ficar chateada contigo e não consigo'».
Nomes no telemóvel
Para além disso, a 'SELFIE' perguntou ainda se Marcia Soares guarda o nome de Francisco Monteiro como "amorito" no telemóvel e ela respondeu: «Não. Está 'Zaza' no meu telemóvel», revelando a imagem com que guarda o contacto de Francisco Monteiro: «Aparece isto... Quem o leva a sério com uma fotografia com um golfinho? Já tentei trocar e não consigo», brincou.
Já Francisco Monteiro revelou: «O nome da Marcia está guardado como 'Marcia BB'. Se é Marcia 'Big Brother' ou 'Marcia bebe', nunca vou dizer».