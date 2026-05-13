Quem é afinal a mulher que tem um projeto secreto com Francisco Monteiro? Nós mostramos

Há um nome que está a despertar cada vez mais curiosidade entre os fãs de Francisco Monteiro. Nos últimos dias, uma mulher tornou-se presença constante nas redes sociais do ex-concorrente e tudo indica que ambos estão a trabalhar lado a lado num projeto secreto que será finalmente revelado esta sexta-feira.

A atenção mediática aumentou depois dela partilhar uma fotografia ao lado de Francisco nas stories do Instagram, acompanhada de uma mensagem cúmplice e cheia de significado. Dessa forma, chegámos até Marta Borges Barbosa.

«Não temos uma fotografia de jeito, talvez porque sempre que estamos juntos estamos a trabalhar em coisas boas e que ainda este mês será “vosso” também. Muito orgulhosa de ti e que não tenhas desistido disto», escreveu a jovem.

A publicação rapidamente incendiou as redes sociais, levando muitos seguidores a querer perceber quem é afinal a mulher que está agora tão próxima de Francisco Monteiro numa fase considerada importante da sua vida profissional.

Marta Borges Fonseca tem vindo a ganhar destaque no digital, sobretudo através da criação de conteúdos nas redes sociais, onde partilha momentos do quotidiano, projetos pessoais e colaborações ligadas ao universo lifestyle. Discreta quanto à vida privada, a jovem tem conseguido construir uma imagem elegante e próxima do público, conquistando cada vez mais seguidores.

A cumplicidade com Francisco Monteiro não passou despercebida aos fãs, que começaram de imediato a especular sobre a natureza da relação entre os dois. Para já, tudo aponta para uma parceria profissional, mas a proximidade e o apoio demonstrado por Marta acabaram por alimentar ainda mais os rumores.

A frase “orgulhosa de ti” foi, aliás, uma das mais comentadas pelos internautas, que acreditam que Marta poderá ter sido uma peça importante no incentivo ao novo projeto do vencedor do reality show.

Francisco Monteiro tem procurado reinventar-se profissionalmente e manter uma ligação forte com os seguidores nas redes sociais. Agora, é Marta Borges Fonseca quem surge como a mulher do momento na sua vida, acompanhando-o nesta nova etapa que promete dar que falar já nos próximos dias.