Francisco Monteiro arrasa Miguel Vicente? «Jogo baixo» (...) deixa os outros num estado catastrófico»

Francisco Monteiro implacável com Miguel Vicente: «Eu não sou pago para ser hipócrita...»

Francisco Monteiro deixou uma mensagem que muitos pensam ser para Miguel Vicente.

O ex-concorrente não disse a quem se dirigia, mas foi implacável nas palavras.

Francisco Monteiro, o grande vencedor do «Big Brother 2023» e atual comentador do Secret Story - Desafio Final, deixou uma mensagem implacável e enigmática nas redes sociais, mais concretamente nos stories da sua página de Instagram.

Ainda que não tenha dito explicitamente para quem é, muitos pensam que se dirige a Miguel Vicente, dado os últimos acontecimentos com Daniela Santos, cujas imagens passaram no Especial desta segunda-feira, com Cláudio Ramos.

«Mais uma vez a fazer o jogo babar que outrora utilizou. Deixa os outros num estado catastrófico e assobia para o lado, faz aquela voz de cordeirinho e “não é isso tudo”», começou por referir Francisco Monteiro.

O nortenho rematou: «Lá em casa houve algumas pessoas que abriram os olhos da primeira vez, se não o fizerem agora é mesmo porque não querem. Infelizmente só comento amanhã, gostava muito de fazer o extra de hoje que não sou de assobiar para o lado! Sorte de alguns que não há perspectivas de lá dar um saltinho».

Veja a mensagem em baixo: