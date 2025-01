Francisco Monteiro com duras críticas a Miguel Vicente após momento emotivo: «Eu sou pago para dar a minha opinião...»

Duras críticas: Francisco Monteiro arrasa Miguel Vicente: «Se tens saudades, abandona!» Veja aqui a opinião completa do comentador!

Tenso: Francisco Monteiro afirmou que, se Miguel Vicente sente tanta falta, deveria abandonar o programa e não usar a situação para conquistar público.

No Secret Story – Desafio Final, Miguel Vicente emocionou-se ao falar das saudades do filho recém-nascido, mas Francisco Monteiro comenta o comportamento do concorrente sem filtros.

As imagens do momento foram exibidas no Última Hora desta sexta-feira, 31 de janeiro, e Francisco Monteiro não hesitou em criticar: «Eu sou pago para dar a minha opinião, não sou pago para ser hipócrita nem para passar pano.»

Sem rodeios, o comentador atacou a postura de Miguel Vicente: «Se tens saudades, abandona. Abres a porta, vais lá para fora, vais ter com o teu filho. Ninguém é obrigado (...)»

Francisco Monteiro acusou ainda Miguel Vicente de tentar conquistar o público com este desabafo: «Isto para mim não faz sentido nenhum. Mas pronto, é uma boa tentativa de conquistar público.»

A opinião dura de Francisco Monteiro está a gerar muita polémica nas redes sociais.