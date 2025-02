Inédito! Francisco Monteiro faz revelações sobre Miguel Vicente: «Tem muitos telhados de vidro cá fora...»

Francisco Monteiro falou sobre os «telhados de vidro» que Miguel Vicente tem fora do Secret Story - Desafio Final.

No «Última Hora», o comentador criticou a postura do concorrente no jogo e nada ficou por dizer.

Francisco Monteiro, o grande vencedor do Big Brother 2023, não deixou nada por dizer sobre Miguel Vicente e fez revelações inéditas sobre a sua vida fora do Secret Story - Desafio Final. Tudo aconteceu no «Última Hora» de quarta-feira, 5 de fevereiro.

Em concordância com João Ricardo - que desistiu do Desafio Final e que também comentava o «Última Hora» nesse dia - Francisco Monteiro sublinhou: «O que eu acho mais interessante aqui, e nós estávamos a discutir em off, é que a pessoa que tem mais telhados de vidro vá buscar os assuntos do exterior para trazer para o jogo e depois assobia para o lado».

«Realmente o Miguel tem muitos telhados de vidro cá fora e os concorrentes lá dentro, sempre que acontece isto, porque isto já é uma prática habitual do Miguel, acabam por não lhe dar o mesmo tipo de contracena que ele dá e isso é que me deixa um bocadinho de pé atrás», acrescentou o comentador.

Francisco Monteiro disse ainda: «As pessoas têm que ter receio, ele tem consciência disso e mesmo assim vai sempre em frente. E obviamente eu olho e penso em que país viverá o Miguel, ou em que realidade, para usar certo tipo de coisas que se as outras pessoas usarem as mesmas coisas, eu não sei se ele vai aguentar».

Veja o vídeo do momento em baixo: