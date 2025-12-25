Surpresa! Francisco Monteiro declara-se a mulher especial: «O significado de Natal para mim»

Francisco Monteiro celebrou o Natal junto da sua família e aproveitou para se declarar ao grande amor da sua vida. Nas redes sociais, o vencedor do Big Brother 2023 partilhou uma fotografia de uma mulher muito especial
«O significado de Natal para mim», escreveu Zaza, como é carinhosamente tratado, na legenda de uma fotografia que partilhou da sua avó.
Antes desta partilha, Francisco Monteiro já tinha feito uma publicação com um retrato antigo da avó.
«Mulher mais bonita e especial do Mundo. Por dentro e por fora. Sempre de dentro para fora porque o inverso nunca valerá a pena», escreveu, naquela imagem.
Veja tudo aqui: