Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Francisco Monteiro decidiu partilhar publicamente uma troca de mensagens que recebeu de Nuno, deixando claro que não ficou indiferente à provocação.
Tudo começou quando Nuno Brito lhe enviou uma mensagem privada: «Tenho um emoji ideal para ti: 🤡». Sendo esse emoji um palhaço». A resposta de Francisco não se fez esperar: «Desculpa, quem és?». Do outro lado, Nuno retorquiu com um tom provocador: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês. És ganda banana tu!».
O vencedor do “Big Brother 2023” não deixou o comentário passar em branco e reagiu com firmeza: «Se achas que te vou dar pub para tentares entrar no desafio final, estás enganado. Arranja outra forma, craque. Não me conheces, nem nunca me viste sequer».
Pouco depois, Francisco Monteiro decidiu tornar a conversa pública, justificando-se com uma mensagem que não deixou margem para dúvidas: «Apenas me deu razão e acabou por demonstrar que nunca me enganei em relação a esta pessoa. Pelo contrário, as minhas opiniões apenas pecaram por escassas».
Para encerrar o assunto, o comentador rematou com mais uma alfinetada: «Agora que vá bater noutras portas a ver se consegue entrar no Desafio Final, porque como concorrente nunca será suficiente».
