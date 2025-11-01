Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Ao Minuto

12:06
Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa - Big Brother
02:49

Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa

11:40
Ataque de ciúmes de Pedro e Marisa acaba de forma inédita: «Andas aí aos abracinhos» - Big Brother
04:08

Ataque de ciúmes de Pedro e Marisa acaba de forma inédita: «Andas aí aos abracinhos»

11:00
Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia - Big Brother

Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

01:44
Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro» - Big Brother
05:39

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

01:13
Concorrentes condenam palavras de Liliana sobre Zé: «Diz que é maltratada e aceita o pedido de casamento» - Big Brother
02:50

Concorrentes condenam palavras de Liliana sobre Zé: «Diz que é maltratada e aceita o pedido de casamento»

00:59
Marisa Susana acredita que Leandro está apaixonado por Marisa. A reação de Pedro é imperdível - Big Brother
03:34

Marisa Susana acredita que Leandro está apaixonado por Marisa. A reação de Pedro é imperdível

00:41
Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais» - Big Brother
03:39

Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais»

00:34
Ana critica Pedro e os dois berram: «Eu ia-me embora. Tinha vergonha» - Big Brother
05:12

Ana critica Pedro e os dois berram: «Eu ia-me embora. Tinha vergonha»

00:22
Halloween em direto: Estes são os disfarces da apresentadora e dos comentadores do Secret Story - Big Brother
01:02

Halloween em direto: Estes são os disfarces da apresentadora e dos comentadores do Secret Story

00:12
Marisa e Ana falam sobre Pedro Jorge: «Sente-se à vontade contigo...» - Big Brother
06:07

Marisa e Ana falam sobre Pedro Jorge: «Sente-se à vontade contigo...»

00:05
Cada vez mais à vista: Pedro Jorge e Marisa entram em desacordo à frente de todos - Big Brother
06:20

Cada vez mais à vista: Pedro Jorge e Marisa entram em desacordo à frente de todos

22:31
Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro - Big Brother
03:01

Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro

22:14
Pedro Jorge furioso com Marisa... por causa de Bruno: «Afinal, não sou só eu que reparo» - Big Brother
02:01

Pedro Jorge furioso com Marisa... por causa de Bruno: «Afinal, não sou só eu que reparo»

22:09
De 'ficha tripla' a 'kit de limpeza': Bruna, Ana Cristina e Raquel arrasadas em mexerico polémico - Big Brother
02:13

De 'ficha tripla' a 'kit de limpeza': Bruna, Ana Cristina e Raquel arrasadas em mexerico polémico

22:06
Liliana e Fábio vão ficar sozinhos? Ana Cristina lança 'farpa' e a casa explode: «O Pedro está no meio» - Big Brother
01:45

Liliana e Fábio vão ficar sozinhos? Ana Cristina lança 'farpa' e a casa explode: «O Pedro está no meio»

22:02
Com medo da expulsão? Ana é criticada, mas responde à letra: «Eu sempre mostrei...» - Big Brother
02:54

Com medo da expulsão? Ana é criticada, mas responde à letra: «Eu sempre mostrei...»

21:58
Leandro "controla" Marisa? Mexerico cria reações: «Ela está mesmo a fugir-me entre os dedos» - Big Brother
01:17

Leandro "controla" Marisa? Mexerico cria reações: «Ela está mesmo a fugir-me entre os dedos»

21:52
Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado» - Big Brother
02:31

Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado»

21:40
Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta - Big Brother
03:26

Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta

21:23
As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito - Big Brother

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

20:58
Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween - Big Brother
07:15

Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween

19:52
Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado - Big Brother
01:45

Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado

19:51
Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...» - Big Brother
04:38

Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...»

19:50
«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada» - Big Brother
04:38

«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada»

19:49
Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...» - Big Brother
04:38

Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

  • Secret Story
  • Há 2h e 32min
Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...» - Big Brother

Francisco Monteiro reage a mensagem de Nuno Brito e torna conversa pública: «Apenas me deu razão»

Francisco Monteiro decidiu partilhar publicamente uma troca de mensagens que recebeu de Nuno, deixando claro que não ficou indiferente à provocação.

Tudo começou quando Nuno Brito lhe enviou uma mensagem privada: «Tenho um emoji ideal para ti: 🤡». Sendo esse emoji um palhaço». A resposta de Francisco não se fez esperar: «Desculpa, quem és?». Do outro lado, Nuno retorquiu com um tom provocador: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês. És ganda banana tu!».

O vencedor do “Big Brother 2023” não deixou o comentário passar em branco e reagiu com firmeza: «Se achas que te vou dar pub para tentares entrar no desafio final, estás enganado. Arranja outra forma, craque. Não me conheces, nem nunca me viste sequer».

Pouco depois, Francisco Monteiro decidiu tornar a conversa pública, justificando-se com uma mensagem que não deixou margem para dúvidas: «Apenas me deu razão e acabou por demonstrar que nunca me enganei em relação a esta pessoa. Pelo contrário, as minhas opiniões apenas pecaram por escassas».

Para encerrar o assunto, o comentador rematou com mais uma alfinetada: «Agora que vá bater noutras portas a ver se consegue entrar no Desafio Final, porque como concorrente nunca será suficiente».

Veja aqui:

Relacionados

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

«Travessura? Ele é a própria doçura!»: Filho de Maria Botelho Moniz 'vence' o disfarce mais fofo de Halloween

Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez»
Temas: Francisco Monteiro Nuno Brito

Fora da Casa

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Há 3h e 19min
Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Ontem às 19:37
Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

Ontem às 16:47
Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

Assustadoramente fofo! O disfarce de Halloween do filho de Maria Botelho Moniz está a derreter a Internet

Ontem às 16:38
Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez»

Cara da TVI reage a provocação de Catarina Miranda e responde à letra: «Venha ela e mais dez»

Ontem às 16:31
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Ontem às 16:09
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»
05:39

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

Hoje às 01:44
Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Ontem às 11:15
Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa
02:49

Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa

Há 1h e 48min
Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

Leandro desvenda o segredo de Marisa Susana: As reações impagáveis em fotos

28 out, 11:50
Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro
03:01

Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro

Ontem às 22:31
Ver Mais

Notícias

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Há 2h e 32min
Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Há 2h e 54min
Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Há 3h e 19min
As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

Ontem às 21:23
Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Ontem às 19:37
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

Hoje às 08:41
Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Ontem às 11:04
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

30 out, 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Ver Mais Outros Sites