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Francisco Monteiro faz partilha que dá que falar. Há um detalhe na fotografia que não passou despercebido

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Uma simples partilha de Francisco Monteiro com a frase «saudades infinitas» foi suficiente para lançar dúvidas por entre os fãs de reality shows.

Francisco Monteiro fez uma publicação nos stories do Instagram que deixou os fãs intrigados. A fotografia fez correr muita tinta porque, pois foi tirada durante a participação num reality show. A descrição também acarreta detalhes que fizeram ecoar o êxtase dos fãs do formato.

«Só porque tenho saudades infinitas», começou por dizer. Na imagem, Zaza identificou "TVI" como localização. Visto que a imagem foi tirada na casa mais vigiada do país, os seguidores começaram a especular que o vencedor do Big Brother 2023 pode estar a querer dar a entender que pode voltar a entrar num reality show. 

Por fim, Zaza acrescentou ainda: «Hoje volto no Extra».

Veja a imagem.

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