Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Francisco Monteiro conseguiu perder 20 quilos em pouco mais de um mês e os fãs ficaram surpreendidos com esta conquista impressionante. Agora, o vencedor do Big Brother 2023 decidiu revelar a fórmula secreta para conseguir estes objetivos.

«Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?», escreveu Zaza, como é carinhosamente tratado, nos stories do Instagram, citando uma das perguntas que mais lhe têm feito.

Francisco Monteiro decidiu então explicar como conseguiu. «Apetecia-me pizza, mas é isto que temos», adiantou, mostrando a refeição saudável que fez: peito de frango com ervilhas e batata doce.