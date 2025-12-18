Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Não vai acreditar quem se sentou na mesa de Francisco Monteiro na Gala da TVI

Francisco Monteiro está muito mais magro e conseguiu alcançar resultados impressionantes em muito pouco tempo. Depois de se separar de Bárbara Parada, o vencedor do Big Brother 2023 decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e contou agora que conseguiu perder 10 quilos em apenas 15 dias.

A revelação foi feita nesta quarta-feira, 17 de dezembro. «Fica sempre junto daqueles que te puxam para cima e fazem de ti melhor. Nestes últimos cem metros, parecia que tinha pernas de chumbo», começou por escrever Zaza, como é carinhosamente tratado, num story em que se mostra a correr.

«Ainda assim, ao fim de duas semanas, são menos dez quilos e menos 40 segundos por quilómetro», acrescentou, mostrando assim que perdeu bastante peso em muito pouco tempo.

«Sei que me pedem para mostrar mais do meu dia-a-dia e prometo que vou melhorar nesse aspeto», findou.

Ora veja aqui a partilha feita por Francisco Monteiro:

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem carregada de simbolismo e emoção. Esta terça-feira, dia 16, o comentador do Secret Story 9, da TVI, publicou no Instagram uma fotografia onde surge no interior de um automóvel, acompanhada de uma reflexão que não passou despercebida aos seguidores.

“A luz existe. É preciso olhar para os sítios certos”, começou por escrever Francisco Monteiro na legenda da imagem, numa frase que rapidamente gerou reações e mensagens de apoio. Logo de seguida, o comentador revelou uma novidade importante para os fãs do reality show da TVI.

“Estou de volta dias 29 e 30 para me despedir de vocês”, anunciou, confirmando assim o seu regresso aos espaços de comentário do Secret Story para duas últimas emissões especiais. Na mesma publicação, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de agradecimento a quem o tem acompanhado ao longo deste percurso televisivo: “Obrigado pelas mensagens de carinho e por todos os miminhos que me têm sido entregues. Gosto de vocês.”

A mensagem foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não tardaram a encher a caixa de comentários com palavras de apoio, reconhecimento e carinho, sublinhando a ligação próxima que o comentador criou com o público ao longo da sua participação no formato.

