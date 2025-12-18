Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Ao Minuto

18:18
Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana - Big Brother
03:52

Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana

18:04
«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
03:07

«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente

17:58
Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio» - Big Brother
02:32

Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio»

17:52
«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão - Big Brother
06:08

«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão

17:43
Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições - Big Brother
08:03

Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições

17:28
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações - Big Brother
03:55

Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações

16:04
Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras - Big Brother
07:19

Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras

15:49
Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário - Big Brother
10:08

Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário

15:28
Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo» - Big Brother
03:05

Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo»

15:24
Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito» - Big Brother
06:35

Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»

15:21
Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une - Big Brother
04:29

Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une

15:14
Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote» - Big Brother
06:01

Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»

15:11
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9 - Big Brother

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

15:05
«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo - Big Brother
08:03

«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo

14:43
Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa» - Big Brother
08:55

Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa»

14:22
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz - Big Brother
05:13

Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz

13:26
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro - Big Brother
01:04

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

13:01
«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes - Big Brother
04:37

«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes

12:45
Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...» - Big Brother
05:04

Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»

12:33
Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro - Big Brother
01:27

Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro

12:25
«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa - Big Brother
05:21

«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa

11:46
Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!» - Big Brother
01:46

Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»

11:41
Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana» - Big Brother
05:04

Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»

11:33
Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos - Big Brother
01:26

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

11:33
Maria Botelho Moniz sobre a sua nova forma física: “Sinto que estou a voltar a mim” - Big Brother
01:26

Maria Botelho Moniz sobre a sua nova forma física: "Sinto que estou a voltar a mim"

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado - Big Brother

Francisco Monteiro apanhou todos de surpresa ao revelar que perdeu 10 quilos em duas semanas... e mostra tudo.

Francisco Monteiro está muito mais magro e conseguiu alcançar resultados impressionantes em muito pouco tempo. Depois de se separar de Bárbara Parada, o vencedor do Big Brother 2023 decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e contou agora que conseguiu perder 10 quilos em apenas 15 dias.

A revelação foi feita nesta quarta-feira, 17 de dezembro. «Fica sempre junto daqueles que te puxam para cima e fazem de ti melhor. Nestes últimos cem metros, parecia que tinha pernas de chumbo», começou por escrever Zaza, como é carinhosamente tratado, num story em que se mostra a correr.

«Ainda assim, ao fim de duas semanas, são menos dez quilos e menos 40 segundos por quilómetro», acrescentou, mostrando assim que perdeu bastante peso em muito pouco tempo. 

«Sei que me pedem para mostrar mais do meu dia-a-dia e prometo que vou melhorar nesse aspeto», findou.

Ora veja aqui a partilha feita por Francisco Monteiro:

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem carregada de simbolismo e emoção. Esta terça-feira, dia 16, o comentador do Secret Story 9, da TVI, publicou no Instagram uma fotografia onde surge no interior de um automóvel, acompanhada de uma reflexão que não passou despercebida aos seguidores.

“A luz existe. É preciso olhar para os sítios certos”, começou por escrever Francisco Monteiro na legenda da imagem, numa frase que rapidamente gerou reações e mensagens de apoio. Logo de seguida, o comentador revelou uma novidade importante para os fãs do reality show da TVI.

“Estou de volta dias 29 e 30 para me despedir de vocês”, anunciou, confirmando assim o seu regresso aos espaços de comentário do Secret Story para duas últimas emissões especiais. Na mesma publicação, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de agradecimento a quem o tem acompanhado ao longo deste percurso televisivo: “Obrigado pelas mensagens de carinho e por todos os miminhos que me têm sido entregues. Gosto de vocês.”

Francisco Monteiro

 

A mensagem foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não tardaram a encher a caixa de comentários com palavras de apoio, reconhecimento e carinho, sublinhando a ligação próxima que o comentador criou com o público ao longo da sua participação no formato.

Veja agora algumas das melhores imagens de Francisco Monteiro na galeria de fotografias que preparámos para si. 

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Francisco Monteiro partilha foto de mulher misteriosa e declara-se: “Amor da minha vida”
Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Há 19 min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Há 1h e 12min
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Há 1h e 13min
25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Há 2h e 2min
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Há 2h e 49min
Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Hoje às 12:58
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Há 3h e 24min
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

15 dez, 11:13
Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece
02:51

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

Hoje às 02:29
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro
01:04

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

Hoje às 13:26
A vida mudou para José Andrade. Esta é a nova realidade do ex-noivo de Liliana: «A vida dá voltas»

A vida mudou para José Andrade. Esta é a nova realidade do ex-noivo de Liliana: «A vida dá voltas»

Hoje às 11:38
Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Há 19 min
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Há 1h e 4min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Há 1h e 12min
25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Há 2h e 2min
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Há 2h e 49min
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
03:20

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior

Ontem às 18:12
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Hoje às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Ontem às 21:55
Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Ontem às 15:48
Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Ontem às 09:50
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Ontem às 09:33
