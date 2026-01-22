Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro está um homem diferente. O vencedor do Big Brother 2023, de 30 anos, conseguiu perder 19 quilos em um mês e continua focado em alcançar uma melhor versão de si próprio.

Monteiro está a ter uma alimentação mais equilibrada e saudável, e ao mesmo tempo, a praticar exercício físico com frequência.

«Comecei a ter cuidado com o que comia no início de dezembro. Comecei a treinar dia 15 de Dezembro. Hoje dia 21 de Janeiro tenho menos 19 kgs, menos 10% de massa gorda», revela Francisco Monteiro.

«Num mês e meio de foco absoluto quase que consegui recuperar de 2 dos piores anos da minha vida. Não me vou tornar um palestrante motivacional, muito menos PT, até porque já tenho um incrível a ajudar-me mas quero garantir-vos que se um preguiçoso como eu conseguiu mudar de vida em menos dois meses vocês também conseguem de certeza absoluta», declarou.

Após mudança drástica, Francisco Monteiro confessa: «Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem (…) "livre"»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para fazer um desabafo em jeito de confissão, que reflete a mudança que o ex-concorrente sofreu nos últimos tempos, devido à perda de peso.

«Pela primeira vez em dois anos, senti-me bem a fazer desporto. Senti que consigo correr, senti-me 'livre' dentro do campo. São menos 18 quilos em mês e meio. Visualmente, seria andar com três garrafões e duas garrafas de litro e meio amarrados ao nosso corpo», afirmou nas stories do Instagram

O ex-concorrente e comentador acrescentou: «Não há melhor sensação do que recuperar o nosso bem-estar físico, e é algo que só depende de nós… Das nossas escolhas diárias».

Veja a partilha: